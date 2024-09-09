Выборы в России прошли образцово и прозрачно, заявил Песков
Песков: выборы в России прошли образцово, прозрачно и в соответствии с правилами
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанкДевушка голосует на избирательном участке в Кемерово
Девушка голосует на избирательном участке в Кемерово
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы в России прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с правилами, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимир Путина Дмитрий Песков.
"Мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния, поэтому можно сказать, что выборы состоялись. Они прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами", - сказал он журналистам.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37