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Выборы в России прошли образцово и прозрачно, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2024
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12:28 09.09.2024 (обновлено: 12:37 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/vybory-1971576094.html
Выборы в России прошли образцово и прозрачно, заявил Песков
Выборы в России прошли образцово и прозрачно, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2024
Выборы в России прошли образцово и прозрачно, заявил Песков
Выборы в России прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с правилами, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимир Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:28
2024-09-09T12:37
политика
россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы в России прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с правилами, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимир Путина Дмитрий Песков."Мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния, поэтому можно сказать, что выборы состоялись. Они прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами", - сказал он журналистам.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
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политика, россия, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Выборы в России — 2024
Выборы в России прошли образцово и прозрачно, заявил Песков

Песков: выборы в России прошли образцово, прозрачно и в соответствии с правилами

© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанкДевушка голосует на избирательном участке в Кемерово
Девушка голосует на избирательном участке в Кемерово - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Евгений Горбачев
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Девушка голосует на избирательном участке в Кемерово
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы в России прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с правилами, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимир Путина Дмитрий Песков.
"Мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния, поэтому можно сказать, что выборы состоялись. Они прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами", - сказал он журналистам.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаРоссияВыборы в России — 2024
 
 
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