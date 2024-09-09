https://ria.ru/20240909/vybory-1971576094.html

Выборы в России прошли образцово и прозрачно, заявил Песков

Выборы в России прошли образцово и прозрачно, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2024

Выборы в России прошли образцово и прозрачно, заявил Песков

Выборы в России прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с правилами, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимир Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:28

2024-09-09T12:28

2024-09-09T12:37

политика

россия

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971542084_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_de474f9827e6c69ce96f1974a85ae8bd.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы в России прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с правилами, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимир Путина Дмитрий Песков."Мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния, поэтому можно сказать, что выборы состоялись. Они прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами", - сказал он журналистам.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, выборы в россии — 2024