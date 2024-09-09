https://ria.ru/20240909/vybory-1971566670.html

ЕС не признает легитимность выборов в парламент Крыма

ЕС не признает легитимность выборов в парламент Крыма - РИА Новости, 09.09.2024

ЕС не признает легитимность выборов в парламент Крыма

Евросоюз не намерен признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:50

2024-09-09T11:50

2024-09-09T11:50

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Евросоюз не намерен признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. "ЕС не признает так называемые выборы и их результаты в Крыму. Они недействительны и не могут иметь каких-либо юридических последствий", - утверждается в документе. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240415/donbass-1940220453.html

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россия, севастополь, украина, сергей аксенов (политик), владимир путин, евросоюз, оон