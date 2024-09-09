Рейтинг@Mail.ru
ЕС не признает легитимность выборов в парламент Крыма - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/vybory-1971566670.html
ЕС не признает легитимность выборов в парламент Крыма
ЕС не признает легитимность выборов в парламент Крыма - РИА Новости, 09.09.2024
ЕС не признает легитимность выборов в парламент Крыма
Евросоюз не намерен признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:50
2024-09-09T11:50
россия
севастополь
украина
сергей аксенов (политик)
владимир путин
евросоюз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971402685_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aaac62f57e14e2af8303011dd3648339.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Евросоюз не намерен признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. "ЕС не признает так называемые выборы и их результаты в Крыму. Они недействительны и не могут иметь каких-либо юридических последствий", - утверждается в документе. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240415/donbass-1940220453.html
россия
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971402685_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a5b669e0c4115b64bb20165f063f5a28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, севастополь, украина, сергей аксенов (политик), владимир путин, евросоюз, оон
Россия, Севастополь, Украина, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Евросоюз, ООН
ЕС не признает легитимность выборов в парламент Крыма

ЕС не будет признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе
Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Евросоюз не намерен признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
"ЕС не признает так называемые выборы и их результаты в Крыму. Они недействительны и не могут иметь каких-либо юридических последствий", - утверждается в документе. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Киев добровольно сдал Крым и Донбасс еще десять лет назад, заявили в Раде
15 апреля, 18:12
 
РоссияСевастопольУкраинаСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала