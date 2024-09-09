ЕС не признает легитимность выборов в парламент Крыма
ЕС не будет признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе
Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Евросоюз не намерен признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
"ЕС не признает так называемые выборы и их результаты в Крыму. Они недействительны и не могут иметь каких-либо юридических последствий", - утверждается в документе. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".