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Выборы в России прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП - РИА Новости, 09.09.2024
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10:56 09.09.2024 (обновлено: 10:57 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/vybory-1971548526.html
Выборы в России прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП
Выборы в России прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП - РИА Новости, 09.09.2024
Выборы в России прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП
Выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, сообщил руководитель рабочей группы по общественному... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:56
2024-09-09T10:57
политика
здоровье - общество
россия
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ. "В целом, резюмируя тот общественный контроль, который мы проводили, мы чётко понимаем, что выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, которые могли повлиять на итоги голосования", - сказал Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ. Он отметил, что наблюдатели подтверждают открытость и прозрачность всех избирательных процедур. Кроме того, все граждане России имели возможность реализовать своё активное избирательное право в полном объёме, даже в тех регионах, где идут боевые действия. По данным Григорьева, на участках были порядка 170 тысяч наблюдателей от кандидатов, от партий, от независимых общественных наблюдателей.
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политика, здоровье - общество, россия, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), выборы в россии — 2024
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Выборы в России — 2024
Выборы в России прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП

ОП: выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевГолосование на участке №1779 на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участке №1779 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Голосование на участке №1779 на выборах депутатов Мосгордумы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ.
"В целом, резюмируя тот общественный контроль, который мы проводили, мы чётко понимаем, что выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, которые могли повлиять на итоги голосования", - сказал Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ.
Он отметил, что наблюдатели подтверждают открытость и прозрачность всех избирательных процедур. Кроме того, все граждане России имели возможность реализовать своё активное избирательное право в полном объёме, даже в тех регионах, где идут боевые действия.
По данным Григорьева, на участках были порядка 170 тысяч наблюдателей от кандидатов, от партий, от независимых общественных наблюдателей.
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