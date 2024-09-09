https://ria.ru/20240909/vybory-1971548526.html

Выборы в России прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП

Выборы в России прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП - РИА Новости, 09.09.2024

Выборы в России прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП

Выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, сообщил руководитель рабочей группы по общественному... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:56

2024-09-09T10:56

2024-09-09T10:57

политика

здоровье - общество

россия

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ. "В целом, резюмируя тот общественный контроль, который мы проводили, мы чётко понимаем, что выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, которые могли повлиять на итоги голосования", - сказал Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ. Он отметил, что наблюдатели подтверждают открытость и прозрачность всех избирательных процедур. Кроме того, все граждане России имели возможность реализовать своё активное избирательное право в полном объёме, даже в тех регионах, где идут боевые действия. По данным Григорьева, на участках были порядка 170 тысяч наблюдателей от кандидатов, от партий, от независимых общественных наблюдателей.

https://ria.ru/20240909/edinaya_rossija-1971507059.html

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политика, здоровье - общество, россия, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), выборы в россии — 2024