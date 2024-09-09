https://ria.ru/20240909/vybory-1971548526.html
Выборы в России прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП
Выборы в России прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП - РИА Новости, 09.09.2024
Выборы в России прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП
Выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, сообщил руководитель рабочей группы по общественному... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:56
2024-09-09T10:56
2024-09-09T10:57
политика
здоровье - общество
россия
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ. "В целом, резюмируя тот общественный контроль, который мы проводили, мы чётко понимаем, что выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, которые могли повлиять на итоги голосования", - сказал Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ. Он отметил, что наблюдатели подтверждают открытость и прозрачность всех избирательных процедур. Кроме того, все граждане России имели возможность реализовать своё активное избирательное право в полном объёме, даже в тех регионах, где идут боевые действия. По данным Григорьева, на участках были порядка 170 тысяч наблюдателей от кандидатов, от партий, от независимых общественных наблюдателей.
https://ria.ru/20240909/edinaya_rossija-1971507059.html
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политика, здоровье - общество, россия, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), выборы в россии — 2024
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Выборы в России — 2024
Выборы в России прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП
ОП: выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ.
"В целом, резюмируя тот общественный контроль, который мы проводили, мы чётко понимаем, что выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, которые могли повлиять на итоги голосования", - сказал Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ.
Он отметил, что наблюдатели подтверждают открытость и прозрачность всех избирательных процедур. Кроме того, все граждане России имели возможность реализовать своё активное избирательное право в полном объёме, даже в тех регионах, где идут боевые действия.
По данным Григорьева, на участках были порядка 170 тысяч наблюдателей от кандидатов, от партий, от независимых общественных наблюдателей.