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В Хабаровском крае проголосовали более восьми тысяч участников СВО

В Хабаровском крае проголосовали более восьми тысяч участников СВО - РИА Новости, 09.09.2024

В Хабаровском крае проголосовали более восьми тысяч участников СВО

Более 8 тысяч участников спецоперации приняли участие в выборах губернатора Хабаровского края, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:38

2024-09-09T09:38

2024-09-09T09:38

политика

хабаровский край

луганская народная республика

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дмитрий демешин

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выборы в россии — 2024

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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Более 8 тысяч участников спецоперации приняли участие в выборах губернатора Хабаровского края, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель крайизбиркома Денис Кузьменко. "Территории, на которых мы организовывали голосование, - это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожье. И одна из территорий, которая не является вновь присоединенной, но на территории которой тоже находится наше расположение, - это Ростовская область. Почти 8 тысяч человек там проголосовало", - сказал Кузьменко. Он отметил, что бюллетени и документацию комиссия привозила на территории к военнослужащим из Хабаровского края, а вот технологическое оборудование, ящики и кабинки для голосования предоставила принимающая сторона. Председатель сам присутствовал на местах, где расположились экстерриториальные избирательные участки. "Мы сформировали участковые избирательные комиссии и завезли туда избирательные бюллетени, избирательную документацию в необходимом количестве. Явка на каждом из избирательных участков приближалась к 100%. Не удавалось достичь 100% явки только в том случае, если за все эти дни голосования все-таки не удалось некоторым из бойцов вернуться с передовой", - пояснил председатель крайизбиркома. Кузьменко добавил, что впервые лицам, которые находятся в СИЗО и не лишены избирательного права, была предоставлена возможность проголосовать за пределами Хабаровского края на выборах губернатора. Таких набралось 30 человек. "Незначительное число, но у этой категории избирателей право проголосовать есть. Наша задача была обеспечить право, и мы это сделали", - заключил Кузьменко. За три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовать пришли 314,11 тысячи человек - это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. За ходом голосования следили 2,7 тысячи наблюдателей, информировал крайизбирком. На кресло губернатора претендовали четыре кандидата. После обработки 100% протоколов побеждает врио губернатора края Дмитрий Демешин из партии "Единая Россия". Он набрал 81,03% голосов.

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хабаровский край

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, хабаровский край, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий демешин, единая россия, выборы в россии — 2024