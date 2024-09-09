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В Хабаровском крае проголосовали более восьми тысяч участников СВО - РИА Новости, 09.09.2024
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09:38 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/vybory-1971523348.html
В Хабаровском крае проголосовали более восьми тысяч участников СВО
В Хабаровском крае проголосовали более восьми тысяч участников СВО - РИА Новости, 09.09.2024
В Хабаровском крае проголосовали более восьми тысяч участников СВО
Более 8 тысяч участников спецоперации приняли участие в выборах губернатора Хабаровского края, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:38
2024-09-09T09:38
политика
хабаровский край
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий демешин
единая россия
выборы в россии — 2024
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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Более 8 тысяч участников спецоперации приняли участие в выборах губернатора Хабаровского края, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель крайизбиркома Денис Кузьменко. "Территории, на которых мы организовывали голосование, - это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожье. И одна из территорий, которая не является вновь присоединенной, но на территории которой тоже находится наше расположение, - это Ростовская область. Почти 8 тысяч человек там проголосовало", - сказал Кузьменко. Он отметил, что бюллетени и документацию комиссия привозила на территории к военнослужащим из Хабаровского края, а вот технологическое оборудование, ящики и кабинки для голосования предоставила принимающая сторона. Председатель сам присутствовал на местах, где расположились экстерриториальные избирательные участки. "Мы сформировали участковые избирательные комиссии и завезли туда избирательные бюллетени, избирательную документацию в необходимом количестве. Явка на каждом из избирательных участков приближалась к 100%. Не удавалось достичь 100% явки только в том случае, если за все эти дни голосования все-таки не удалось некоторым из бойцов вернуться с передовой", - пояснил председатель крайизбиркома. Кузьменко добавил, что впервые лицам, которые находятся в СИЗО и не лишены избирательного права, была предоставлена возможность проголосовать за пределами Хабаровского края на выборах губернатора. Таких набралось 30 человек. "Незначительное число, но у этой категории избирателей право проголосовать есть. Наша задача была обеспечить право, и мы это сделали", - заключил Кузьменко. За три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовать пришли 314,11 тысячи человек - это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. За ходом голосования следили 2,7 тысячи наблюдателей, информировал крайизбирком. На кресло губернатора претендовали четыре кандидата. После обработки 100% протоколов побеждает врио губернатора края Дмитрий Демешин из партии "Единая Россия". Он набрал 81,03% голосов.
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политика, хабаровский край, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий демешин, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Хабаровский край, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Демешин, Единая Россия, Выборы в России — 2024
В Хабаровском крае проголосовали более восьми тысяч участников СВО

На выборах в Хабаровском крае проголосовали более восьми тысяч участников СВО

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкГолосование
Голосование - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Более 8 тысяч участников спецоперации приняли участие в выборах губернатора Хабаровского края, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель крайизбиркома Денис Кузьменко.
"Территории, на которых мы организовывали голосование, - это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожье. И одна из территорий, которая не является вновь присоединенной, но на территории которой тоже находится наше расположение, - это Ростовская область. Почти 8 тысяч человек там проголосовало", - сказал Кузьменко.
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Он отметил, что бюллетени и документацию комиссия привозила на территории к военнослужащим из Хабаровского края, а вот технологическое оборудование, ящики и кабинки для голосования предоставила принимающая сторона. Председатель сам присутствовал на местах, где расположились экстерриториальные избирательные участки.
"Мы сформировали участковые избирательные комиссии и завезли туда избирательные бюллетени, избирательную документацию в необходимом количестве. Явка на каждом из избирательных участков приближалась к 100%. Не удавалось достичь 100% явки только в том случае, если за все эти дни голосования все-таки не удалось некоторым из бойцов вернуться с передовой", - пояснил председатель крайизбиркома.
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Кузьменко добавил, что впервые лицам, которые находятся в СИЗО и не лишены избирательного права, была предоставлена возможность проголосовать за пределами Хабаровского края на выборах губернатора. Таких набралось 30 человек.
"Незначительное число, но у этой категории избирателей право проголосовать есть. Наша задача была обеспечить право, и мы это сделали", - заключил Кузьменко.
За три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовать пришли 314,11 тысячи человек - это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. За ходом голосования следили 2,7 тысячи наблюдателей, информировал крайизбирком. На кресло губернатора претендовали четыре кандидата. После обработки 100% протоколов побеждает врио губернатора края Дмитрий Демешин из партии "Единая Россия". Он набрал 81,03% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
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ПолитикаХабаровский крайЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ДемешинЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
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