https://ria.ru/20240909/vybory-1971519834.html

"Единая Россия" получила мандаты на довыборах в гордуму Томска

"Единая Россия" получила мандаты на довыборах в гордуму Томска - РИА Новости, 09.09.2024

"Единая Россия" получила мандаты на довыборах в гордуму Томска

Представители партии "Единая Россия", по предварительным данным, получают депутатские мандаты на довыборах в гордуму Томска по четырем одномандатным округам,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:12

2024-09-09T09:12

2024-09-09T09:17

политика

томск

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чингис акатаев

единая россия

выборы в россии — 2024

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НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Представители партии "Единая Россия", по предварительным данным, получают депутатские мандаты на довыборах в гордуму Томска по четырем одномандатным округам, сообщает облизбирком в своем Telegram-канале. В Томске в минувшие выходные дни прошли дополнительные выборы депутатов городской думы седьмого созыва. Они стали вакантными после прекращения полномочий уехавших из России бывших депутатов Андрея Фатеева, Андрея Канаева, осужденной к девяти годам колонии за экстремизм Ксении Фадеевой (выдана в рамках обмена заключенными со странами Запада), а также в связи с лишением депутатских полномочий бывшего спикера городского парламента Чингиса Акатаева. "Явка - 12,67% избирателей. Большинство голосов набрали: Вузовский одномандатный избирательный округ № 2 - Разживин Игорь Андреевич. Кировский одномандатный избирательный округ № 4 - Смолева Диана Викторовна. Центральный одномандатный избирательный округ № 11 - Сеченов Сергей Геннадьевич. Белоозёрский одномандатный избирательный округ № 21 - Красницкая Наталья Викторовна", - говорится в сообщении. По данным облизбиркома, все они одержали победу со значительным перевесом голосов избирателей.

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политика, томск, россия, чингис акатаев, единая россия, выборы в россии — 2024