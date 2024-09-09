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"Единая Россия" получила мандаты на довыборах в гордуму Томска
"Единая Россия" получила мандаты на довыборах в гордуму Томска - РИА Новости, 09.09.2024
"Единая Россия" получила мандаты на довыборах в гордуму Томска
Представители партии "Единая Россия", по предварительным данным, получают депутатские мандаты на довыборах в гордуму Томска по четырем одномандатным округам,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:12
2024-09-09T09:12
2024-09-09T09:17
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томск
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НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Представители партии "Единая Россия", по предварительным данным, получают депутатские мандаты на довыборах в гордуму Томска по четырем одномандатным округам, сообщает облизбирком в своем Telegram-канале. В Томске в минувшие выходные дни прошли дополнительные выборы депутатов городской думы седьмого созыва. Они стали вакантными после прекращения полномочий уехавших из России бывших депутатов Андрея Фатеева, Андрея Канаева, осужденной к девяти годам колонии за экстремизм Ксении Фадеевой (выдана в рамках обмена заключенными со странами Запада), а также в связи с лишением депутатских полномочий бывшего спикера городского парламента Чингиса Акатаева. "Явка - 12,67% избирателей. Большинство голосов набрали: Вузовский одномандатный избирательный округ № 2 - Разживин Игорь Андреевич. Кировский одномандатный избирательный округ № 4 - Смолева Диана Викторовна. Центральный одномандатный избирательный округ № 11 - Сеченов Сергей Геннадьевич. Белоозёрский одномандатный избирательный округ № 21 - Красницкая Наталья Викторовна", - говорится в сообщении. По данным облизбиркома, все они одержали победу со значительным перевесом голосов избирателей.
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политика, томск, россия, чингис акатаев, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Томск, Россия, Чингис Акатаев, Единая Россия, Выборы в России — 2024
"Единая Россия" получила мандаты на довыборах в гордуму Томска
ЕР получила мандаты на довыборах в гордуму Томска при явке 12,67%