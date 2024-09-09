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Явка на выборах главы Мурманской области установила рекорд за десять лет - РИА Новости, 09.09.2024
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01:01 09.09.2024
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Явка на выборах главы Мурманской области установила рекорд за десять лет
Явка на выборах главы Мурманской области установила рекорд за десять лет - РИА Новости, 09.09.2024
Явка на выборах главы Мурманской области установила рекорд за десять лет
Явка на выборах губернатора Мурманской области с учетом дистанционного электронного голосования, по предварительным данным, превысила 41% и стала рекордной за... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:01
2024-09-09T01:01
мурманская область
андрей чибис
выборы в россии — 2024
политика
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МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Мурманской области с учетом дистанционного электронного голосования, по предварительным данным, превысила 41% и стала рекордной за последние 10 лет, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Антон Богомолов. "Точную явку мы не формулируем, потому что идет процесс работы с протоколами, но она однозначно превысила 40%. Это лучший результат с 2014 года, когда у нас явка была 31%. В 2019 году у нас явка была чуть больше 35%. Сейчас явка больше 41%", - сказал он. Что касается предварительных итогов, то после обработки 80% протоколов лидирует действующий губернатор Андрей Чибис с 75,14% голосов.
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мурманская область, андрей чибис, выборы в россии — 2024, политика
Мурманская область, Андрей Чибис, Выборы в России — 2024, Политика
Явка на выборах главы Мурманской области установила рекорд за десять лет

Явка на выборах в Мурманской области превысила 41%, став рекордной за десять лет

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке
Женщина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина голосует на избирательном участке. Архивное фото
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МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Мурманской области с учетом дистанционного электронного голосования, по предварительным данным, превысила 41% и стала рекордной за последние 10 лет, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Антон Богомолов.
"Точную явку мы не формулируем, потому что идет процесс работы с протоколами, но она однозначно превысила 40%. Это лучший результат с 2014 года, когда у нас явка была 31%. В 2019 году у нас явка была чуть больше 35%. Сейчас явка больше 41%", - сказал он.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Действующий губернатор Паслер побеждает на выборах в Оренбургской области
00:48
Что касается предварительных итогов, то после обработки 80% протоколов лидирует действующий губернатор Андрей Чибис с 75,14% голосов.
 
Мурманская областьАндрей ЧибисВыборы в России — 2024Политика
 
 
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