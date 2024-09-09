ФАС возбудила дело в отношении банка ВТБ из-за рекламы
ФАС возбудила дело в отношении банка ВТБ из-за рекламы кредитной карты
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении банка ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты из-за использования в ней некорректного сравнения, сообщает ведомство.
"ФАС возбудила дело в отношении Банка ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты. В рекламе финансовой услуги использовалось некорректное сравнение", - говорится в сообщении службы.
Поясняется, что в ведомство поступила жалоба гражданина на рекламу кредитной карты ВТБ, которая распространялась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе содержались следующие утверждения: "Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки". При этом объективные критерии сравнения не были указаны, а сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.
"По мнению ведомства, такая реклама может ввести потребителей в заблуждение относительно стоимости финансовой услуги и способствовать получению банком необоснованных преимуществ по отношению к предложениям конкурентов. Служба возбудила дело в отношение Банка ВТБ по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф", - говорится в сообщении.
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