https://ria.ru/20240909/vtb-1971551076.html

ФАС возбудила дело в отношении банка ВТБ из-за рекламы

ФАС возбудила дело в отношении банка ВТБ из-за рекламы - РИА Новости, 09.09.2024

ФАС возбудила дело в отношении банка ВТБ из-за рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении банка ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты из-за использования в ней... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:09

2024-09-09T11:09

2024-09-09T11:09

экономика

россия

москва

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_263:218:3517:2048_1920x0_80_0_0_406df3311b169c595017c018c6558379.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении банка ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты из-за использования в ней некорректного сравнения, сообщает ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении Банка ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты. В рекламе финансовой услуги использовалось некорректное сравнение", - говорится в сообщении службы. Поясняется, что в ведомство поступила жалоба гражданина на рекламу кредитной карты ВТБ, которая распространялась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе содержались следующие утверждения: "Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки". При этом объективные критерии сравнения не были указаны, а сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. "По мнению ведомства, такая реклама может ввести потребителей в заблуждение относительно стоимости финансовой услуги и способствовать получению банком необоснованных преимуществ по отношению к предложениям конкурентов. Служба возбудила дело в отношение Банка ВТБ по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240904/fas-1970437739.html

https://ria.ru/20240905/vtb-1970685638.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии)