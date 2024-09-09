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ФАС возбудила дело в отношении банка ВТБ из-за рекламы - РИА Новости, 09.09.2024
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11:09 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/vtb-1971551076.html
ФАС возбудила дело в отношении банка ВТБ из-за рекламы
ФАС возбудила дело в отношении банка ВТБ из-за рекламы - РИА Новости, 09.09.2024
ФАС возбудила дело в отношении банка ВТБ из-за рекламы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении банка ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты из-за использования в ней... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:09
2024-09-09T11:09
экономика
россия
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении банка ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты из-за использования в ней некорректного сравнения, сообщает ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении Банка ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты. В рекламе финансовой услуги использовалось некорректное сравнение", - говорится в сообщении службы. Поясняется, что в ведомство поступила жалоба гражданина на рекламу кредитной карты ВТБ, которая распространялась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе содержались следующие утверждения: "Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки". При этом объективные критерии сравнения не были указаны, а сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. "По мнению ведомства, такая реклама может ввести потребителей в заблуждение относительно стоимости финансовой услуги и способствовать получению банком необоснованных преимуществ по отношению к предложениям конкурентов. Служба возбудила дело в отношение Банка ВТБ по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Москва, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС возбудила дело в отношении банка ВТБ из-за рекламы

ФАС возбудила дело в отношении банка ВТБ из-за рекламы кредитной карты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении банка ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты из-за использования в ней некорректного сравнения, сообщает ведомство.
"ФАС возбудила дело в отношении Банка ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты. В рекламе финансовой услуги использовалось некорректное сравнение", - говорится в сообщении службы.
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Поясняется, что в ведомство поступила жалоба гражданина на рекламу кредитной карты ВТБ, которая распространялась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе содержались следующие утверждения: "Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки". При этом объективные критерии сравнения не были указаны, а сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.
"По мнению ведомства, такая реклама может ввести потребителей в заблуждение относительно стоимости финансовой услуги и способствовать получению банком необоснованных преимуществ по отношению к предложениям конкурентов. Служба возбудила дело в отношение Банка ВТБ по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаРоссияМоскваФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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