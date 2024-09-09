https://ria.ru/20240909/vsu-1971701667.html

"Заталкивают и швыряют". В США рассказали, что происходит в ВСУ

"Заталкивают и швыряют". В США рассказали, что происходит в ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024

"Заталкивают и швыряют". В США рассказали, что происходит в ВСУ

Украинская армия предпринимает отчаянные и поспешные шаги в попытке компенсировать крупные потери солдат, что плохо сказывается на качестве военной подготовки... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:56

2024-09-09T20:56

2024-09-09T20:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

красноармейск

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 9 сен —РИА Новости. Украинская армия предпринимает отчаянные и поспешные шаги в попытке компенсировать крупные потери солдат, что плохо сказывается на качестве военной подготовки новобранцев, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В сети есть много различных видеороликов, на которых украинские вербовщики хватают людей, избивают их и заталкивают в кузов автомобиля для отправки на "военную подготовку". <…> Этим ребятам повезет, если им дадут хотя бы две недели на обучение, прежде чем их швырнут на фронт. Но это не военная подготовка — это просто отработка базовых действий", — сказал Джонсон.По мнению аналитика, никакое число поспешно подготовленных призывников не сможет восполнить нехватку солдат ВСУ на фоне многочисленных потерь и случаев дезертирства."Нужно учитывать как число дезертиров, так и погибших. Так что неважно, сколько еще людей смогут набрать ВСУ, — потери от этих двух факторов лишь продолжат уменьшать общее количество украинской силы, а не увеличивать", — резюмировал он.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.

https://ria.ru/20240909/rakety-1971634332.html

https://ria.ru/20240909/dezertiry-1971655842.html

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в мире, украина, красноармейск, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)