"Заталкивают и швыряют". В США рассказали, что происходит в ВСУ
Джонсон: ВСУ ускоряют подготовку новобранцев, но не могут возместить потери
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен —РИА Новости. Украинская армия предпринимает отчаянные и поспешные шаги в попытке компенсировать крупные потери солдат, что плохо сказывается на качестве военной подготовки новобранцев, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"В сети есть много различных видеороликов, на которых украинские вербовщики хватают людей, избивают их и заталкивают в кузов автомобиля для отправки на "военную подготовку". <…> Этим ребятам повезет, если им дадут хотя бы две недели на обучение, прежде чем их швырнут на фронт. Но это не военная подготовка — это просто отработка базовых действий", — сказал Джонсон.
По мнению аналитика, никакое число поспешно подготовленных призывников не сможет восполнить нехватку солдат ВСУ на фоне многочисленных потерь и случаев дезертирства.
"Нужно учитывать как число дезертиров, так и погибших. Так что неважно, сколько еще людей смогут набрать ВСУ, — потери от этих двух факторов лишь продолжат уменьшать общее количество украинской силы, а не увеличивать", — резюмировал он.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.