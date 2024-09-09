https://ria.ru/20240909/vsu-1971597132.html

Пленный рассказал, как инструкторы обучают боевиков ВСУ

Пленный рассказал, как инструкторы обучают боевиков ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024

Пленный рассказал, как инструкторы обучают боевиков ВСУ

Украинские инструкторы сами признаются, что то, чему они обучают бойцов ВСУ, не пригодится в реальных боевых условиях, рассказал журналистам пленный... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:53

2024-09-09T13:53

2024-09-09T14:38

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Украинские инструкторы сами признаются, что то, чему они обучают бойцов ВСУ, не пригодится в реальных боевых условиях, рассказал журналистам пленный военнослужащий ВСУ. "На полигоне мы в основном дежурили в роте. Потом нас послали на полигон… под Ровно (город на территории Украины - ред.), там проходили подготовку. Подготовка проводилась общевойсковая. По мнению самих инструкторов, эта подготовка, которую мы проходили, они сами говорили, что это вам в окопах не пригодится", - рассказал он. Также он добавил, что очередной этап подготовки проходил в одном из горных районов Чехии. Там инструкторы были удивлены уровнем знаний, с которыми прибыли курсанты, отметил пленный, но новых знаний военнослужащие там не получили. "Мы поехали в Чехию. В двадцатых числах ноября… Я точно не помню название населенного пункта. Он находится в горах. Нам там даже запрещали фотографироваться. Там мы проходили подготовку почти ту же самую, что и в Украине, только в более легком темпе. Чехи были удивлены, что мы это все умеем. Но оказалось, что мы только и умеем то, о чем нам инструкторы говорили, что нам это не пригодится", - рассказал пленный военнослужащий.

https://ria.ru/20240909/okhota-1971536031.html

https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html

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Пленный ВСУ: "Инструкторы сами говорят, что в окопах не пригодится то, чему обучают на полигонах" Украинские инструкторы сами говорят своим подопечным, что им в окопах не пригодится то, чему их обучают на полигонах, рассказал попавший в плен солдат ВСУ. 2024-09-09T13:53 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, чехия, ровно, вооруженные силы украины