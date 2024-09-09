https://ria.ru/20240909/vladimirov--1971052028.html

Биография Владимира Владимирова

Биография Владимира Владимирова - РИА Новости, 09.09.2024

Биография Владимира Владимирова

Владимир Владимирович Владимиров родился 14 октября 1975 года в городе Георгиевске Ставропольского края. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T05:13

2024-09-09T05:13

2024-09-09T05:13

справки

георгиевск

владимир владимиров

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Владимир Владимирович Владимиров родился 14 октября 1975 года в городе Георгиевске Ставропольского края.В 1997 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности "химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов".В 1997-2001 годах работал в Ханты-Мансийском автономном округе начальником установки подготовки и перекачки нефти нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Ватьеганнефть" предприятия "Когалымнефтегаз", входящего в структуру ООО "Лукойл – Западная Сибирь".На производствах "Когалымнефтегаз" работал до 2005 года.С 2001 года по 2002 год занимал должность начальника цеха подготовки и перекачки нефти НГДУ "Дружбанефть".В 2002 году работал заместителем главного инженера по подготовке и перекачке нефти – начальником отдела подготовки нефти НГДУ "Повхнефть".В 2002-2005 годах – заместитель начальника отдела подготовки нефти, заместитель главного инженера по подготовки нефти – начальник отдела предприятия "Когалымнефтегаз".В 2005-2007 годах был директором по маркетингу и стратегии, затем генеральным директором ООО "Геойлбент" (Ямало-Ненецкий автономный округ).С 2007 года по 2009 год работал директором технического департамента, затем заместителем генерального директора – главным инженером ОАО "Верхнечонскнефтегаз" (Иркутская область).В 2009-2010 годах занимал руководящие должности в филиале "Муравленковскнефть" ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" (Ямало-Ненецкий автономный округ).В марте 2010 года Владимиров был избран депутатом законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по Муравленковскому одномандатному округу.С 2010 по 2013 год занимал должности заместителя губернатора, первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Курировал вопросы экономического развития, использования природных ресурсов, работы топливно-энергетического комплекса.27 сентября 2013 года указом президента РФ Владимир Владимиров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края. 14 сентября 2014 года был избран губернатором Ставропольского края, получил поддержку 84,22% избирателей.8 сентября 2019 года Владимир Владимиров был переизбран губернатором Ставропольского края. Его кандидатуру поддержали 79,65% избирателей. 27 сентября 2019 года Владимир Владимиров официально вступил в должность губернатора региона. 12 июня 2024 года партия "Единая Россия" выдвинула Владимира Владимирова кандидатом на выборы губернатора Ставропольского края.Член президиума Государственного совета РФ, председатель комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство".Секретарь ставропольского регионального отделения партии "Единая Россия".Награжден орденом Дружбы (2023). Отмечен Благодарностями (2014, 2019, 2021, 2024) и Почетной грамотой правительства РФ (2016). Владимир Владимиров женат, у него трое сыновей и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

георгиевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, георгиевск, владимир владимиров