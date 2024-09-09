https://ria.ru/20240909/vitrazhi-1971573384.html
СМИ: Макрон настаивает на замене витражей в Нотр-Даме
СМИ: Макрон настаивает на замене витражей в Нотр-Даме - РИА Новости, 09.09.2024
СМИ: Макрон настаивает на замене витражей в Нотр-Даме
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает настаивать на замене части витражей в соборе Парижской Богоматери на современные, хотя эксперты высказались против РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:15
2024-09-09T12:15
2024-09-09T15:44
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ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает настаивать на замене части витражей в соборе Парижской Богоматери на современные, хотя эксперты высказались против такого решения, сообщает телеканал Cnews. Предложение о замене части витражей на современные, несмотря на то, что при пожаре 2019 года оригинальные витражи не пострадали, вызвало резкую критику во Франции. В июле Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре запретила установку современных витражей. Члены комиссии единогласно проголосовали против, отвергнув проект президента. Согласно экспертам, их замена противоречила бы Международной хартии по сохранению и восстановлению исторических памятников или Венецианской хартии, принятой во Франции в 1965 году. Эксперты указывают на необоснованные траты и напоминают, что в 2020 году уже опротестовали замену рухнувшего шпиля собора на современный, как предлагал Макрон. Почти 160 тысяч человек подписали петицию против замены витражей. Как сообщает телеканал Cnews со ссылкой на заявление министерства культуры Франции, проект не был свернут и поддерживается президентом. Согласно минкультуры, восемь современных художников были отобраны, чтобы представить свои проекты. В декабре 2023 года Макрон за год до предполагаемой даты открытия собора для посетителей объявил конкурс на создание шести современных витражей для боковых капелл собора. По его словам, наш век должен быть отражён среди многих других, которые фигурируют в шедеврах собора. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Собор должен вновь открыться для посетителей 8 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20240909/makron-1971506737.html
https://ria.ru/20240907/parizh-1971306264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, эммануэль макрон, в мире
Франция, Эммануэль Макрон, В мире
СМИ: Макрон настаивает на замене витражей в Нотр-Даме
Cnews: Макрон настаивает на замене витражей в Нотр-Даме на современные
ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает настаивать на замене части витражей в соборе Парижской Богоматери на современные, хотя эксперты высказались против такого решения, сообщает телеканал Cnews
.
Предложение о замене части витражей на современные, несмотря на то, что при пожаре 2019 года оригинальные витражи не пострадали, вызвало резкую критику во Франции. В июле Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре запретила установку современных витражей. Члены комиссии единогласно проголосовали против, отвергнув проект президента. Согласно экспертам, их замена противоречила бы Международной хартии по сохранению и восстановлению исторических памятников или Венецианской хартии, принятой во Франции в 1965 году. Эксперты указывают на необоснованные траты и напоминают, что в 2020 году уже опротестовали замену рухнувшего шпиля собора на современный, как предлагал Макрон. Почти 160 тысяч человек подписали петицию против замены витражей.
Как сообщает телеканал Cnews со ссылкой на заявление министерства культуры Франции, проект не был свернут и поддерживается президентом. Согласно минкультуры, восемь современных художников были отобраны, чтобы представить свои проекты.
В декабре 2023 года Макрон
за год до предполагаемой даты открытия собора для посетителей объявил конкурс на создание шести современных витражей для боковых капелл собора. По его словам, наш век должен быть отражён среди многих других, которые фигурируют в шедеврах собора.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
Собор должен вновь открыться для посетителей 8 декабря 2024 года.