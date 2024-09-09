Венгрия хочет отдать свою долю из Фонда мира на оборону Чада вместо Украины
Венгрия хочет отдать свою долю в 14 млн евро из Фонда мира Чаду вместо Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 сен — РИА Новости. Будапешт намерен направить свою часть средств из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо оплаты поставок оружия Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции со своим африканским коллегой.
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"Венгерское правительство инициировало выделение Евросоюзом 14 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира на развитие оборонного потенциала Чада", — отметил он.
Сийярто добавил, что эту инициативу обсудят на Совете постпредов стран ЕС 26 сентября и Будапешт надеется, что ее примут. Он также сообщил, что за время двухдневного визита делегации из Чада во главе с президентом Махаматом Деби стороны подписали ряд соглашений, в том числе в сфере противодействия нелегальной миграции, в обороне и сельском хозяйстве.
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"Для того чтобы наше личное присутствие было максимально эффективным, мы решили превратить наше дипломатическое представительство в Нджамене в посольство, которое поможет нам максимально эффективно развивать экономическое, образовательное и военное сотрудничество в рамках этого стратегического партнерства", — подчеркнул министр.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать выделение пяти миллиардов евро на военную помощь Киеву из Европейского фонда мира, если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) создан Евросоюзом в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Тем не менее большая часть средств уже зарезервировали для частичной компенсации странам ЕС средств, потраченных на военную помощь Киеву.
Будапешт с начала конфликта выступает против санкций на российские энергоносители и военной поддержки Украины. В марте 2022 года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять туда оружие с территории страны. Руководство республики не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.