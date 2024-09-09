https://ria.ru/20240909/vengriya-1971706182.html

Венгрия хочет отдать свою долю из Фонда мира на оборону Чада вместо Украины

Венгрия хочет отдать свою долю из Фонда мира на оборону Чада вместо Украины - РИА Новости, 09.09.2024

Венгрия хочет отдать свою долю из Фонда мира на оборону Чада вместо Украины

Будапешт намерен направить свою часть средств из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо оплаты поставок оружия Украине, заявил министр иностранных дел и РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T21:50

2024-09-09T21:50

2024-09-09T22:30

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 9 сен — РИА Новости. Будапешт намерен направить свою часть средств из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо оплаты поставок оружия Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции со своим африканским коллегой."Венгерское правительство инициировало выделение Евросоюзом 14 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира на развитие оборонного потенциала Чада", — отметил он.Сийярто добавил, что эту инициативу обсудят на Совете постпредов стран ЕС 26 сентября и Будапешт надеется, что ее примут. Он также сообщил, что за время двухдневного визита делегации из Чада во главе с президентом Махаматом Деби стороны подписали ряд соглашений, в том числе в сфере противодействия нелегальной миграции, в обороне и сельском хозяйстве. "Для того чтобы наше личное присутствие было максимально эффективным, мы решили превратить наше дипломатическое представительство в Нджамене в посольство, которое поможет нам максимально эффективно развивать экономическое, образовательное и военное сотрудничество в рамках этого стратегического партнерства", — подчеркнул министр.Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать выделение пяти миллиардов евро на военную помощь Киеву из Европейского фонда мира, если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) создан Евросоюзом в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Тем не менее большая часть средств уже зарезервировали для частичной компенсации странам ЕС средств, потраченных на военную помощь Киеву.Будапешт с начала конфликта выступает против санкций на российские энергоносители и военной поддержки Украины. В марте 2022 года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять туда оружие с территории страны. Руководство республики не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20240909/vengriya-1971702498.html

https://ria.ru/20240909/migranty-1971636526.html

https://ria.ru/20240906/siyyarto-1971152704.html

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в мире, чад, венгрия, украина, петер сийярто, евросоюз