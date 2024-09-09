Рейтинг@Mail.ru
Венгрия хочет отдать свою долю из Фонда мира на оборону Чада вместо Украины - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 09.09.2024 (обновлено: 22:30 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/vengriya-1971706182.html
Венгрия хочет отдать свою долю из Фонда мира на оборону Чада вместо Украины
Венгрия хочет отдать свою долю из Фонда мира на оборону Чада вместо Украины - РИА Новости, 09.09.2024
Венгрия хочет отдать свою долю из Фонда мира на оборону Чада вместо Украины
Будапешт намерен направить свою часть средств из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо оплаты поставок оружия Украине, заявил министр иностранных дел и РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T21:50
2024-09-09T22:30
в мире
чад
венгрия
украина
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960420515_0:40:3168:1822_1920x0_80_0_0_87f895eebb348017dfee98dd259bb059.jpg
БУДАПЕШТ, 9 сен — РИА Новости. Будапешт намерен направить свою часть средств из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо оплаты поставок оружия Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции со своим африканским коллегой."Венгерское правительство инициировало выделение Евросоюзом 14 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира на развитие оборонного потенциала Чада", — отметил он.Сийярто добавил, что эту инициативу обсудят на Совете постпредов стран ЕС 26 сентября и Будапешт надеется, что ее примут. Он также сообщил, что за время двухдневного визита делегации из Чада во главе с президентом Махаматом Деби стороны подписали ряд соглашений, в том числе в сфере противодействия нелегальной миграции, в обороне и сельском хозяйстве. &quot;Для того чтобы наше личное присутствие было максимально эффективным, мы решили превратить наше дипломатическое представительство в Нджамене в посольство, которое поможет нам максимально эффективно развивать экономическое, образовательное и военное сотрудничество в рамках этого стратегического партнерства&quot;, — подчеркнул министр.Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать выделение пяти миллиардов евро на военную помощь Киеву из Европейского фонда мира, если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) создан Евросоюзом в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Тем не менее большая часть средств уже зарезервировали для частичной компенсации странам ЕС средств, потраченных на военную помощь Киеву.Будапешт с начала конфликта выступает против санкций на российские энергоносители и военной поддержки Украины. В марте 2022 года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять туда оружие с территории страны. Руководство республики не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20240909/vengriya-1971702498.html
https://ria.ru/20240909/migranty-1971636526.html
https://ria.ru/20240906/siyyarto-1971152704.html
чад
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960420515_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_a2461e96f5700e140f67a9d3962d12a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чад, венгрия, украина, петер сийярто, евросоюз
В мире, Чад, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Евросоюз
Венгрия хочет отдать свою долю из Фонда мира на оборону Чада вместо Украины

Венгрия хочет отдать свою долю в 14 млн евро из Фонда мира Чаду вместо Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 9 сен — РИА Новости. Будапешт намерен направить свою часть средств из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо оплаты поставок оружия Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции со своим африканским коллегой.
«
"Венгерское правительство инициировало выделение Евросоюзом 14 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира на развитие оборонного потенциала Чада", — отметил он.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Венгрии заявили о соглашении по новой схеме транзита нефти из России
Вчера, 21:08
Сийярто добавил, что эту инициативу обсудят на Совете постпредов стран ЕС 26 сентября и Будапешт надеется, что ее примут. Он также сообщил, что за время двухдневного визита делегации из Чада во главе с президентом Махаматом Деби стороны подписали ряд соглашений, в том числе в сфере противодействия нелегальной миграции, в обороне и сельском хозяйстве.
«

"Для того чтобы наше личное присутствие было максимально эффективным, мы решили превратить наше дипломатическое представительство в Нджамене в посольство, которое поможет нам максимально эффективно развивать экономическое, образовательное и военное сотрудничество в рамках этого стратегического партнерства", — подчеркнул министр.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать выделение пяти миллиардов евро на военную помощь Киеву из Европейского фонда мира, если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием.
Палаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Бельгия раскритиковала угрозы Венгрии направить мигрантов в Брюссель
Вчера, 16:09
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) создан Евросоюзом в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Тем не менее большая часть средств уже зарезервировали для частичной компенсации странам ЕС средств, потраченных на военную помощь Киеву.
Будапешт с начала конфликта выступает против санкций на российские энергоносители и военной поддержки Украины. В марте 2022 года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять туда оружие с территории страны. Руководство республики не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Последствия украинского обстрела Курска - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России
6 сентября, 19:06
 
В миреЧадВенгрияУкраинаПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала