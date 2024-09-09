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Украина направила запрос в несколько стран о выдаче депутата Рады Дмитрука - РИА Новости, 10.09.2024
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20:38 09.09.2024 (обновлено: 00:21 10.09.2024)
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971699144.html
Украина направила запрос в несколько стран о выдаче депутата Рады Дмитрука
Украина направила запрос в несколько стран о выдаче депутата Рады Дмитрука - РИА Новости, 10.09.2024
Украина направила запрос в несколько стран о выдаче депутата Рады Дмитрука
Офис генерального прокурора Украины сообщил в понедельник, что направил в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче депутата Верховной рады... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-09T20:38
2024-09-10T00:21
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в понедельник, что направил в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче депутата Верховной рады Артема Дмитрука, выехавшего за границу. Представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян 26 августа заявила, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. Позднее ГБР заявило, что объявило в международный розыск депутата. Позднее суд в Киеве заочно назначил Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей. "Офис генпрокурора, согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, обращается в ряд соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя, с целью его дальнейшей выдачи Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. Ведомство имени депутата не называет, однако, по данным украинского телеканала "Общественное", речь идет об Артеме Дмитруке. При этом также не указываются страны, в которые подано прошение. Офис генпрокурора Украины также отмечает, что в учеты генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство "о публикации Красного оповещения относительно указанного депутата Украины", - добавили там. Офис генпрокурора Украины 25 августа сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Агентство РБК-Украина сообщило, что речь идет об Артеме Дмитруке. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом. Позже госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы. Ранее Дмитрук неоднократно сообщал о притеснениях УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955250884.html
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в мире, украина, молдавия, киев, верховная рада украины, интерпол, ситуация вокруг упц
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Верховная Рада Украины, Интерпол, Ситуация вокруг УПЦ
Украина направила запрос в несколько стран о выдаче депутата Рады Дмитрука

Киев запросил у нескольких стран выдачу уехавшего с Украины депутата Дмитрука

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в понедельник, что направил в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче депутата Верховной рады Артема Дмитрука, выехавшего за границу.
Представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян 26 августа заявила, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. Позднее ГБР заявило, что объявило в международный розыск депутата. Позднее суд в Киеве заочно назначил Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей.
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"Офис генпрокурора, согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, обращается в ряд соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя, с целью его дальнейшей выдачи Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Ведомство имени депутата не называет, однако, по данным украинского телеканала "Общественное", речь идет об Артеме Дмитруке. При этом также не указываются страны, в которые подано прошение.
Офис генпрокурора Украины также отмечает, что в учеты генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство "о публикации Красного оповещения относительно указанного депутата Украины", - добавили там.
Офис генпрокурора Украины 25 августа сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Агентство РБК-Украина сообщило, что речь идет об Артеме Дмитруке. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом. Позже госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы.
Ранее Дмитрук неоднократно сообщал о притеснениях УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.
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