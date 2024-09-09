https://ria.ru/20240909/ukraina-1971685657.html
В Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов
В Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов - РИА Новости, 09.09.2024
В Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов
Обязательная эвакуация объявлена из трех населенных пунктов Шосткинского района в Сумской области Украины, сообщает в понедельник областная военная... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:54
2024-09-09T18:54
2024-09-09T18:58
в мире
украина
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143421/64/1434216498_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_464f82b2b965f5f34686c2653b7b2662.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена из трех населенных пунктов Шосткинского района в Сумской области Украины, сообщает в понедельник областная военная администрация. "В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов: Глухова, Свессы и Эсмани. Основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба по эвакуации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20240905/evakuatsiya-1970868172.html
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143421/64/1434216498_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_cacf2ffd72a867710416f714cb0bee92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область
В мире, Украина, Сумская область
В Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов
Власти Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов