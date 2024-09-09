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В Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов - РИА Новости, 09.09.2024
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18:54 09.09.2024 (обновлено: 18:58 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971685657.html
В Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов
В Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов - РИА Новости, 09.09.2024
В Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов
Обязательная эвакуация объявлена из трех населенных пунктов Шосткинского района в Сумской области Украины, сообщает в понедельник областная военная... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:54
2024-09-09T18:58
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украина
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена из трех населенных пунктов Шосткинского района в Сумской области Украины, сообщает в понедельник областная военная администрация. "В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов: Глухова, Свессы и Эсмани. Основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба по эвакуации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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в мире, украина, сумская область
В мире, Украина, Сумская область
В Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов

Власти Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов

© Flickr / Nick SavchenkoГород Шостка, Сумская область, Украина
Город Шостка, Сумская область, Украина - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Flickr / Nick Savchenko
Город Шостка, Сумская область, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена из трех населенных пунктов Шосткинского района в Сумской области Украины, сообщает в понедельник областная военная администрация.
"В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов: Глухова, Свессы и Эсмани. Основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба по эвакуации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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В миреУкраинаСумская область
 
 
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