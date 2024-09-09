https://ria.ru/20240909/ukraina-1971685657.html

В Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов

В Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов - РИА Новости, 09.09.2024

В Сумской области объявили эвакуацию из трех населенных пунктов

Обязательная эвакуация объявлена из трех населенных пунктов Шосткинского района в Сумской области Украины, сообщает в понедельник областная военная... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:54

2024-09-09T18:54

2024-09-09T18:58

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена из трех населенных пунктов Шосткинского района в Сумской области Украины, сообщает в понедельник областная военная администрация. "В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов: Глухова, Свессы и Эсмани. Основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба по эвакуации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20240905/evakuatsiya-1970868172.html

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