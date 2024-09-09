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Главу военкомата в Киевской области заподозрили в незаконном обогащении - РИА Новости, 09.09.2024
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16:51 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971651540.html
Главу военкомата в Киевской области заподозрили в незаконном обогащении
Главу военкомата в Киевской области заподозрили в незаконном обогащении - РИА Новости, 09.09.2024
Главу военкомата в Киевской области заподозрили в незаконном обогащении
Глава Бучанского районного военкомата в Киевской области, подозреваемый в организации схемы по уклонению от мобилизации, получил новое обвинение, на этот раз –... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:51
2024-09-09T16:51
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава Бучанского районного военкомата в Киевской области, подозреваемый в организации схемы по уклонению от мобилизации, получил новое обвинение, на этот раз – в незаконном обогащении, сообщает в понедельник Служба безопасности Украины (СБУ). Украинское издание "Страна" со ссылкой на офис генпрокурора 19 августа сообщало, что суд на Украине арестовал без права внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области, подозреваемых в организации схемы по уклонению от мобилизации. "СБУ сообщила о новом подозрении главе Бучанского ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.), которого разоблачили на схемах для уклонистов… Служба безопасности сообщили чиновнику о новом подозрении… На этот раз, по материалам военной контрразведки СБУ, преступные действия злоумышленника квалифицированы по статье "Незаконное обогащение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Утверждается, что бывшему чиновнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 18 миллионов гривен (437, 5 тысячи долларов). Ему грозит до 10 лет заключения. СБУ 16 августа сообщила о задержании руководителей Бориспольского и Бучанского районных военкоматов и их сообщника по делу об организации незаконной схемы уклонения от мобилизации военнообязанных, во время обысков у обвиняемых изъяли более 1 миллиона долларов.
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в мире, киевская область, украина, служба безопасности украины
В мире, Киевская область, Украина, Служба безопасности Украины
Главу военкомата в Киевской области заподозрили в незаконном обогащении

СБУ: глава военкомата в Киевской области обвиняется в незаконном обогащении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава Бучанского районного военкомата в Киевской области, подозреваемый в организации схемы по уклонению от мобилизации, получил новое обвинение, на этот раз – в незаконном обогащении, сообщает в понедельник Служба безопасности Украины (СБУ).
Украинское издание "Страна" со ссылкой на офис генпрокурора 19 августа сообщало, что суд на Украине арестовал без права внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области, подозреваемых в организации схемы по уклонению от мобилизации.
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"СБУ сообщила о новом подозрении главе Бучанского ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.), которого разоблачили на схемах для уклонистов… Служба безопасности сообщили чиновнику о новом подозрении… На этот раз, по материалам военной контрразведки СБУ, преступные действия злоумышленника квалифицированы по статье "Незаконное обогащение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Утверждается, что бывшему чиновнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 18 миллионов гривен (437, 5 тысячи долларов). Ему грозит до 10 лет заключения.
СБУ 16 августа сообщила о задержании руководителей Бориспольского и Бучанского районных военкоматов и их сообщника по делу об организации незаконной схемы уклонения от мобилизации военнообязанных, во время обысков у обвиняемых изъяли более 1 миллиона долларов.
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