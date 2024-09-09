https://ria.ru/20240909/ukraina-1971651540.html

Главу военкомата в Киевской области заподозрили в незаконном обогащении

Главу военкомата в Киевской области заподозрили в незаконном обогащении - РИА Новости, 09.09.2024

Главу военкомата в Киевской области заподозрили в незаконном обогащении

Глава Бучанского районного военкомата в Киевской области, подозреваемый в организации схемы по уклонению от мобилизации, получил новое обвинение, на этот раз –... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:51

2024-09-09T16:51

2024-09-09T16:51

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава Бучанского районного военкомата в Киевской области, подозреваемый в организации схемы по уклонению от мобилизации, получил новое обвинение, на этот раз – в незаконном обогащении, сообщает в понедельник Служба безопасности Украины (СБУ). Украинское издание "Страна" со ссылкой на офис генпрокурора 19 августа сообщало, что суд на Украине арестовал без права внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области, подозреваемых в организации схемы по уклонению от мобилизации. "СБУ сообщила о новом подозрении главе Бучанского ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.), которого разоблачили на схемах для уклонистов… Служба безопасности сообщили чиновнику о новом подозрении… На этот раз, по материалам военной контрразведки СБУ, преступные действия злоумышленника квалифицированы по статье "Незаконное обогащение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Утверждается, что бывшему чиновнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 18 миллионов гривен (437, 5 тысячи долларов). Ему грозит до 10 лет заключения. СБУ 16 августа сообщила о задержании руководителей Бориспольского и Бучанского районных военкоматов и их сообщника по делу об организации незаконной схемы уклонения от мобилизации военнообязанных, во время обысков у обвиняемых изъяли более 1 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240906/harkov-1971174010.html

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в мире, киевская область, украина, служба безопасности украины