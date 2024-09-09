https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html

"Молча терпим". Фицо сделал заявление о воюющих за Украину нацистах

"Молча терпим". Фицо сделал заявление о воюющих за Украину нацистах - РИА Новости, 09.09.2024

"Молча терпим". Фицо сделал заявление о воюющих за Украину нацистах

Международное сообщество должно признать, что на Украине не могут действовать подразделения, которые используют нацистскую символику, заявил в понедельник... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:39

2024-09-09T15:39

2024-09-09T15:39

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БРАТИСЛАВА, 9 сен - РИА Новости. Международное сообщество должно признать, что на Украине не могут действовать подразделения, которые используют нацистскую символику, заявил в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Международное общество должно бы признать, что на Украине не могут воевать подразделения, которые используют нацистские знаки и которые часто именно так, судя по всем, и действуют", - сказал Фицо в ходе посещения Музея Холокоста в словацком городе Середь, его слова приводит новостное агентство TASR. Он отметил, что информация об этом умалчивается из-за геополитической ситуации. "Мы все говорим о фашизме, нацизме, но при этом молча терпим то, что по Украине бегают отряды, у которых полностью понятные обозначения, относящиеся к движениям, которые мы считаем сегодня опасными и запрещенными. Поскольку речь идет о геополитической борьбе, так это никому не важно", - добавил Фицо. Специальное подразделение "Азов"* (украинский нацбат "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в РФ) национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* входят лица, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* использует нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240907/bespilotnik-1971324658.html

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