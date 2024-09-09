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"Молча терпим". Фицо сделал заявление о воюющих за Украину нацистах - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html
"Молча терпим". Фицо сделал заявление о воюющих за Украину нацистах
"Молча терпим". Фицо сделал заявление о воюющих за Украину нацистах - РИА Новости, 09.09.2024
"Молча терпим". Фицо сделал заявление о воюющих за Украину нацистах
Международное сообщество должно признать, что на Украине не могут действовать подразделения, которые используют нацистскую символику, заявил в понедельник... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:39
2024-09-09T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
россия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 9 сен - РИА Новости. Международное сообщество должно признать, что на Украине не могут действовать подразделения, которые используют нацистскую символику, заявил в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Международное общество должно бы признать, что на Украине не могут воевать подразделения, которые используют нацистские знаки и которые часто именно так, судя по всем, и действуют", - сказал Фицо в ходе посещения Музея Холокоста в словацком городе Середь, его слова приводит новостное агентство TASR. Он отметил, что информация об этом умалчивается из-за геополитической ситуации. "Мы все говорим о фашизме, нацизме, но при этом молча терпим то, что по Украине бегают отряды, у которых полностью понятные обозначения, относящиеся к движениям, которые мы считаем сегодня опасными и запрещенными. Поскольку речь идет о геополитической борьбе, так это никому не важно", - добавил Фицо. Специальное подразделение "Азов"* (украинский нацбат "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в РФ) национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* входят лица, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* использует нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240907/bespilotnik-1971324658.html
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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо
"Молча терпим". Фицо сделал заявление о воюющих за Украину нацистах

Фицо: на Украине не должны воевать подразделения с нацистской символикой

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 9 сен - РИА Новости. Международное сообщество должно признать, что на Украине не могут действовать подразделения, которые используют нацистскую символику, заявил в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Международное общество должно бы признать, что на Украине не могут воевать подразделения, которые используют нацистские знаки и которые часто именно так, судя по всем, и действуют", - сказал Фицо в ходе посещения Музея Холокоста в словацком городе Середь, его слова приводит новостное агентство TASR.
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Он отметил, что информация об этом умалчивается из-за геополитической ситуации.
"Мы все говорим о фашизме, нацизме, но при этом молча терпим то, что по Украине бегают отряды, у которых полностью понятные обозначения, относящиеся к движениям, которые мы считаем сегодня опасными и запрещенными. Поскольку речь идет о геополитической борьбе, так это никому не важно", - добавил Фицо.
Специальное подразделение "Азов"* (украинский нацбат "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в РФ) национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* входят лица, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* использует нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Пленные боевики националистического батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияРоссияРоберт Фицо
 
 
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