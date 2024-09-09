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Советник министра обороны Украины погиб в ДТП - РИА Новости, 09.09.2024
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12:00 09.09.2024 (обновлено: 12:11 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971569742.html
Советник министра обороны Украины погиб в ДТП
Советник министра обороны Украины погиб в ДТП - РИА Новости, 09.09.2024
Советник министра обороны Украины погиб в ДТП
Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Ярослав Олейник, отвечавший за работу с производителями дронов, погиб в ДТП,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:00
2024-09-09T12:11
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Ярослав Олейник, отвечавший за работу с производителями дронов, погиб в ДТП, сообщило украинское издание "Страна.ua"."ДТП случилось вчера вечером около 23.50… По дороге двигался военный на автомобиле Mitsubishi L-200, во время движения он совершил наезд на дикого кабана, который лежал на дороге, из-за чего потерял управление и выехал на полосу встречного движения где столкнулся с Mitsubishi Pagero, в котором ехал Ярослав Олейник с женой Ниной. От полученных трав они погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".Экс-глава минстратегпрома Украины Александр Камышин подтвердил гибель Олейника. "Один из первых членов обновленной команды Минстратегпрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов. До сих пор не верится", - написал Камышин в своем Telegram-канале.
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россия, курская область, киев, владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Россия, Курская область, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
Советник министра обороны Украины погиб в ДТП

Советник главы Минстратегпрома Украины Олейник погиб в ДТП

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Ярослав Олейник, отвечавший за работу с производителями дронов, погиб в ДТП, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"ДТП случилось вчера вечером около 23.50… По дороге двигался военный на автомобиле Mitsubishi L-200, во время движения он совершил наезд на дикого кабана, который лежал на дороге, из-за чего потерял управление и выехал на полосу встречного движения где столкнулся с Mitsubishi Pagero, в котором ехал Ярослав Олейник с женой Ниной. От полученных трав они погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Экс-глава минстратегпрома Украины Александр Камышин подтвердил гибель Олейника. "Один из первых членов обновленной команды Минстратегпрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов. До сих пор не верится", - написал Камышин в своем Telegram-канале.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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РоссияКурская областьКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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