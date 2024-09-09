https://ria.ru/20240909/ukraina-1971569742.html

Советник министра обороны Украины погиб в ДТП

Советник министра обороны Украины погиб в ДТП - РИА Новости, 09.09.2024

Советник министра обороны Украины погиб в ДТП

Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Ярослав Олейник, отвечавший за работу с производителями дронов, погиб в ДТП,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:00

2024-09-09T12:00

2024-09-09T12:11

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курская область

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владимир зеленский

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Ярослав Олейник, отвечавший за работу с производителями дронов, погиб в ДТП, сообщило украинское издание "Страна.ua"."ДТП случилось вчера вечером около 23.50… По дороге двигался военный на автомобиле Mitsubishi L-200, во время движения он совершил наезд на дикого кабана, который лежал на дороге, из-за чего потерял управление и выехал на полосу встречного движения где столкнулся с Mitsubishi Pagero, в котором ехал Ярослав Олейник с женой Ниной. От полученных трав они погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".Экс-глава минстратегпрома Украины Александр Камышин подтвердил гибель Олейника. "Один из первых членов обновленной команды Минстратегпрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов. До сих пор не верится", - написал Камышин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240829/arest-1969345991.html

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россия, курская область, киев, владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато