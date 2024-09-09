https://ria.ru/20240909/ukraina-1971567052.html
На Украине мужчина взорвал гранату на входе в магазин
На Украине мужчина взорвал гранату на входе в магазин - РИА Новости, 09.09.2024
На Украине мужчина взорвал гранату на входе в магазин
В Полтавской области мужчина взорвал гранату на входе в магазин, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram со ссылкой на источник в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:51
2024-09-09T11:51
2024-09-09T15:44
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Полтавской области мужчина взорвал гранату на входе в магазин, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "В Лубнах в Полтавской области мужчина взорвал гранату на входе в магазин", — уточнили в материале.Мужчина погиб на месте, еще три человека получили осколочные ранения.
https://ria.ru/20240908/ukraina-1971419754.html
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в мире, полтавская область, украина
В мире, Полтавская область, Украина
На Украине мужчина взорвал гранату на входе в магазин
"Общественное": в Полтавской области мужчина взорвал гранату на входе в магазин