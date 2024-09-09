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Россия может потребовать от Киева капитуляции, заявил Пепе Эскобар - РИА Новости, 09.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:27 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971515132.html
Россия может потребовать от Киева капитуляции, заявил Пепе Эскобар
Россия может потребовать от Киева капитуляции, заявил Пепе Эскобар - РИА Новости, 09.09.2024
Россия может потребовать от Киева капитуляции, заявил Пепе Эскобар
Новым требованием России для окончания украинского конфликта с учетом нападения ВСУ на Курскую область может быть капитуляция киевского режима, предположил в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:27
2024-09-09T08:27
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Новым требованием России для окончания украинского конфликта с учетом нападения ВСУ на Курскую область может быть капитуляция киевского режима, предположил в разговоре РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. "Это напрямую связано с тем, что происходит на поле боя, условия другие. По сути, это будет безоговорочная капитуляция", - сказал собеседник на полях Восточного экономического форума, отметив, что повышение ставок связано с атакой Украины на Курскую область. По его мнению, Россия может сначала зачистить Курскую область от ВСУ, на что уйдет некоторое время, а затем потребовать от Киева капитуляцию и пригрозить дальнейшим продвижением российских войск с "артиллерийским цунами". "У России есть вооружение, средства, стратегические возможности, чтобы продолжать это без остановки", - объяснил аналитик. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240813/oon-1965910132.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, дальневосточный федеральный университет, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Дальневосточный федеральный университет, Безопасность
Россия может потребовать от Киева капитуляции, заявил Пепе Эскобар

Аналитик Эскобар: Россия может потребовать от Киева капитуляции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Новым требованием России для окончания украинского конфликта с учетом нападения ВСУ на Курскую область может быть капитуляция киевского режима, предположил в разговоре РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар.
"Это напрямую связано с тем, что происходит на поле боя, условия другие. По сути, это будет безоговорочная капитуляция", - сказал собеседник на полях Восточного экономического форума, отметив, что повышение ставок связано с атакой Украины на Курскую область.
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По его мнению, Россия может сначала зачистить Курскую область от ВСУ, на что уйдет некоторое время, а затем потребовать от Киева капитуляцию и пригрозить дальнейшим продвижением российских войск с "артиллерийским цунами".
"У России есть вооружение, средства, стратегические возможности, чтобы продолжать это без остановки", - объяснил аналитик.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныДальневосточный федеральный университетБезопасность
 
 
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