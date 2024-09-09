https://ria.ru/20240909/tsentr-1971582929.html
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих и четыре боевые бронированные РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:56
2024-09-09T12:56
2024-09-09T12:56
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73cc6985d22f3d8bcecc69603d6398eb.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины, сообщило в понедельник Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, силы группировки в течение суток нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба Донецкой народной республики. "Отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971579500.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859628_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e37af351cd43457072630ce201c47550.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ
ВСУ потеряли до 560 военнослужащих в зоне действий "Центра"