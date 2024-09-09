https://ria.ru/20240909/tsentr-1971582929.html

Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024

Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих и четыре боевые бронированные РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:56

2024-09-09T12:56

2024-09-09T12:56

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины, сообщило в понедельник Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, силы группировки в течение суток нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба Донецкой народной республики. "Отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20240909/ukraina-1971579500.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность