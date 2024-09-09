https://ria.ru/20240909/tramp-1971568455.html

Трамп готовится к дебатам с Харрис, пишут СМИ

Трамп готовится к дебатам с Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2024

Трамп готовится к дебатам с Харрис, пишут СМИ

Экс-президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп перед дебатами со своей соперницей от демократов и... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:58

2024-09-09T11:58

2024-09-09T11:58

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

тулси габбард

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп перед дебатами со своей соперницей от демократов и вице-президентом Камалой Харрис готовится отвечать на вопросы о своих уголовных делах и позиции по абортам, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. "Советники экс-президента США Дональда Трампа могут публично настаивать на том, что ему не нужна никакая подготовка к дебатам, но бывший президент готовится к ним больше, чем он делает вид... (Конгрессмен - ред.) Гетц засыпает его вопросами, касающимися самых сложных проблем, таких как его проблемы с законом, включая его федеральные обвинения во вмешательстве в выборы и удержание засекреченных документов, ...а также (касающиеся - ред.) его позиции по абортам", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники. По словам собеседников телеканала, в небольшую команду советников Трампа, которые помогают ему подготовиться к дебатам, помимо Гетца, входит также бывшая конгрессвумен от демократов Тулси Габбард. Отношение к абортам - один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери. Трамп доказывает, что безусловное прерывание беременности возможно только в случаях инцеста, изнасилования и угрозы жизни матери, а в остальном должно решать законодательство отдельных штатов Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет, следует из обнародованных телеканалом правил проведения. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами.

https://ria.ru/20240908/ssha-1971405749.html

https://radiosputnik.ru/20240908/kharris-1971438907.html

https://ria.ru/20240908/ssha-1971339748.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, тулси габбард, выборы президента сша — 2024