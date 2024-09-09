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Папа Римский прибыл с визитом в Восточный Тимор

Папа Римский прибыл с визитом в Восточный Тимор - РИА Новости, 09.09.2024

Папа Римский прибыл с визитом в Восточный Тимор

Папа Римский Франциск прибыл в Восточный Тимор, где он планирует провести масштабную мессу для верующих католической страны, сообщает портал Star. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:47

2024-09-09T10:47

2024-09-09T11:17

в мире

восточный тимор

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. Папа Римский Франциск прибыл в Восточный Тимор, где он планирует провести масштабную мессу для верующих католической страны, сообщает портал Star. "Тысячи верующих католиков выстроились вдоль улиц города (Дили - ред.), чтобы приветствовать понтифика, держа желто-белые зонтики в цветах Ватикана. Флаги Ватикана развевались по всему городу, который претерпел дорогостоящие изменения перед визитом. Правозащитные группы утверждают, что некоторые временные дома, построенные бедняками, были снесены в ходе подготовки к мессе. Правительство уверяет, что они были возведены незаконно", - пишет издание. Франциск - первый папа, посетивший Восточный Тимор с момента обретения страной независимости более двух десятилетий назад. Около 98% из 1,3 миллиона человек в стране являются католиками. Главным событием визита станет месса во вторник, которая, как ожидается, привлечет 700 тысяч верующих.

https://radiosputnik.ru/20240825/papa-rimskiy-1968359507.html

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в мире, восточный тимор, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский