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Папа Римский прибыл с визитом в Восточный Тимор - РИА Новости, 09.09.2024
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Религия
 
10:47 09.09.2024 (обновлено: 11:17 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/timor-1971545167.html
Папа Римский прибыл с визитом в Восточный Тимор
Папа Римский прибыл с визитом в Восточный Тимор - РИА Новости, 09.09.2024
Папа Римский прибыл с визитом в Восточный Тимор
Папа Римский Франциск прибыл в Восточный Тимор, где он планирует провести масштабную мессу для верующих католической страны, сообщает портал Star. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:47
2024-09-09T11:17
в мире
восточный тимор
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
религия
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ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. Папа Римский Франциск прибыл в Восточный Тимор, где он планирует провести масштабную мессу для верующих католической страны, сообщает портал Star. "Тысячи верующих католиков выстроились вдоль улиц города (Дили - ред.), чтобы приветствовать понтифика, держа желто-белые зонтики в цветах Ватикана. Флаги Ватикана развевались по всему городу, который претерпел дорогостоящие изменения перед визитом. Правозащитные группы утверждают, что некоторые временные дома, построенные бедняками, были снесены в ходе подготовки к мессе. Правительство уверяет, что они были возведены незаконно", - пишет издание. Франциск - первый папа, посетивший Восточный Тимор с момента обретения страной независимости более двух десятилетий назад. Около 98% из 1,3 миллиона человек в стране являются католиками. Главным событием визита станет месса во вторник, которая, как ожидается, привлечет 700 тысяч верующих.
https://radiosputnik.ru/20240825/papa-rimskiy-1968359507.html
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в мире, восточный тимор, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
В мире, Восточный Тимор, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Религия
Папа Римский прибыл с визитом в Восточный Тимор

Star: Папа Римский прибыл в Восточный Тимор, где проведет масштабную мессу

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. Папа Римский Франциск прибыл в Восточный Тимор, где он планирует провести масштабную мессу для верующих католической страны, сообщает портал Star.
"Тысячи верующих католиков выстроились вдоль улиц города (Дили - ред.), чтобы приветствовать понтифика, держа желто-белые зонтики в цветах Ватикана. Флаги Ватикана развевались по всему городу, который претерпел дорогостоящие изменения перед визитом. Правозащитные группы утверждают, что некоторые временные дома, построенные бедняками, были снесены в ходе подготовки к мессе. Правительство уверяет, что они были возведены незаконно", - пишет издание.
Франциск - первый папа, посетивший Восточный Тимор с момента обретения страной независимости более двух десятилетий назад. Около 98% из 1,3 миллиона человек в стране являются католиками.
Главным событием визита станет месса во вторник, которая, как ожидается, привлечет 700 тысяч верующих.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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РелигияВ миреВосточный ТиморВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа Римский
 
 
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