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Опрос показал, сколько украинцев поддерживают полный запрет Telegram - РИА Новости, 09.09.2024
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13:49 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/telegram-1971596594.html
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают полный запрет Telegram
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают полный запрет Telegram - РИА Новости, 09.09.2024
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают полный запрет Telegram
Полный запрет мессенджера Telegram на Украине поддерживают лишь 9% жителей страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:49
2024-09-09T13:49
технологии
николай княжицкий
анатолий шарий
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полный запрет мессенджера Telegram на Украине поддерживают лишь 9% жителей страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследование проводилось 1-6 сентября методом телефонных интервью. В нем приняло участие 1015 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% - для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%. "Сейчас только 9% украинцев сразу утверждают, что его (Telegram - ред.) надо полностью запретить. В то же время лишь 26% считают, что его не стоит никоим образом контролировать. Зато большинство украинцев - 54% - считают, что не стоит полностью запрещать, а надо ввести определенные ограничения и контроль – такие как блокировка отдельных каналов и тому подобное", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте КМИС. Депутат Верховной рады Николай Княжицкий в конце августа заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Telegram на Украине. Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика страны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943608570.html
https://ria.ru/20240904/youtube-1970382139.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
технологии, николай княжицкий, анатолий шарий, задержание павла дурова во франции
Технологии, Николай Княжицкий, Анатолий Шарий, Задержание Павла Дурова во Франции
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают полный запрет Telegram

КМИС: запрет Telegram на Украине поддерживают лишь девять процентов жителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип Telegram
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полный запрет мессенджера Telegram на Украине поддерживают лишь 9% жителей страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Исследование проводилось 1-6 сентября методом телефонных интервью. В нем приняло участие 1015 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% - для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Киев не смог установить контакты с администрацией Telegram
3 мая, 07:59
"Сейчас только 9% украинцев сразу утверждают, что его (Telegram - ред.) надо полностью запретить. В то же время лишь 26% считают, что его не стоит никоим образом контролировать. Зато большинство украинцев - 54% - считают, что не стоит полностью запрещать, а надо ввести определенные ограничения и контроль – такие как блокировка отдельных каналов и тому подобное", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте КМИС.
Депутат Верховной рады Николай Княжицкий в конце августа заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Telegram на Украине.
Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны.
Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика страны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
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4 сентября, 01:37
 
ТехнологииНиколай КняжицкийАнатолий ШарийЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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