https://ria.ru/20240909/telegram-1971596594.html

Опрос показал, сколько украинцев поддерживают полный запрет Telegram

Опрос показал, сколько украинцев поддерживают полный запрет Telegram - РИА Новости, 09.09.2024

Опрос показал, сколько украинцев поддерживают полный запрет Telegram

Полный запрет мессенджера Telegram на Украине поддерживают лишь 9% жителей страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:49

2024-09-09T13:49

2024-09-09T13:49

технологии

николай княжицкий

анатолий шарий

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151983/71/1519837155_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b96cce1192db926f66cc5187e704ed45.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полный запрет мессенджера Telegram на Украине поддерживают лишь 9% жителей страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследование проводилось 1-6 сентября методом телефонных интервью. В нем приняло участие 1015 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% - для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%. "Сейчас только 9% украинцев сразу утверждают, что его (Telegram - ред.) надо полностью запретить. В то же время лишь 26% считают, что его не стоит никоим образом контролировать. Зато большинство украинцев - 54% - считают, что не стоит полностью запрещать, а надо ввести определенные ограничения и контроль – такие как блокировка отдельных каналов и тому подобное", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте КМИС. Депутат Верховной рады Николай Княжицкий в конце августа заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Telegram на Украине. Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика страны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.

https://ria.ru/20240503/ukraina-1943608570.html

https://ria.ru/20240904/youtube-1970382139.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, николай княжицкий, анатолий шарий, задержание павла дурова во франции