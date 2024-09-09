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В Татарстане рассказали о состоянии заболевших лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 09.09.2024
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17:53 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/tatarstan-1971669996.html
В Татарстане рассказали о состоянии заболевших лихорадкой Западного Нила
В Татарстане рассказали о состоянии заболевших лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 09.09.2024
В Татарстане рассказали о состоянии заболевших лихорадкой Западного Нила
Шестеро пациентов, заболевших лихорадкой Западного Нила, находятся в больнице в Татарстане, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:53
2024-09-09T17:53
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика татарстан (татарстан)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Шестеро пациентов, заболевших лихорадкой Западного Нила, находятся в больнице в Татарстане, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики. "На сегодня в стационаре остается шестеро пациентов с лихорадкой Западного Нила, в том числе в тяжелом состоянии. Пациенты с этим заболеванием поступают с лета этого года. За это время летальных исходов с диагнозом "лихорадка Западного Нила" не зарегистрировано", - заявили агентству в региональном минздраве. В понедельник местные СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили о гибели двух человек от лихорадки Западного Нила в Татарстане. Первые в этом году случаи заражения лихорадкой Западного Нила в Татарстане были зарегистрированы в конце июля. Большинство заболевших были госпитализированы, их состояние оценивалось как средней тяжести. По данным на конец августа, в республике насчитывалось 59 подтвержденных случаев, из них 58 человек были госпитализированы. К концу лета в стационарах оставалось 13 пациентов с подтвержденным диагнозом. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в 2010 и 2018 годах в Татарстане было зарегистрировано по одному завозному случаю заболевания лихорадкой Западного Нила. Местные случаи заболевания были выявлены в 2011 году (четыре случая), в 2012 (три случая) и в 2023 (восемь случаев). В этом году также зарегистрированы местные случаи. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса являются комары.
https://ria.ru/20240828/lihoradka-1968956522.html
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россия
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане рассказали о состоянии заболевших лихорадкой Западного Нила

В Татарстане шестеро пациентов с лихорадкой Западного Нила находятся в больнице

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Скорой медицинской помощи"
Автомобиль Скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Шестеро пациентов, заболевших лихорадкой Западного Нила, находятся в больнице в Татарстане, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.
"На сегодня в стационаре остается шестеро пациентов с лихорадкой Западного Нила, в том числе в тяжелом состоянии. Пациенты с этим заболеванием поступают с лета этого года. За это время летальных исходов с диагнозом "лихорадка Западного Нила" не зарегистрировано", - заявили агентству в региональном минздраве.
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В понедельник местные СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили о гибели двух человек от лихорадки Западного Нила в Татарстане.
Первые в этом году случаи заражения лихорадкой Западного Нила в Татарстане были зарегистрированы в конце июля. Большинство заболевших были госпитализированы, их состояние оценивалось как средней тяжести. По данным на конец августа, в республике насчитывалось 59 подтвержденных случаев, из них 58 человек были госпитализированы. К концу лета в стационарах оставалось 13 пациентов с подтвержденным диагнозом.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, в 2010 и 2018 годах в Татарстане было зарегистрировано по одному завозному случаю заболевания лихорадкой Западного Нила. Местные случаи заболевания были выявлены в 2011 году (четыре случая), в 2012 (три случая) и в 2023 (восемь случаев). В этом году также зарегистрированы местные случаи.
Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса являются комары.
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Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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