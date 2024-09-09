https://ria.ru/20240909/tank-1971507579.html
Танк группировки войск "Запад" за неделю поразил десять "опорников" ВСУ
Танк группировки войск "Запад" за неделю поразил десять "опорников" ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024
Танк группировки войск "Запад" за неделю поразил десять "опорников" ВСУ
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" поразил 10 опорных пунктов ВСУ в зоне проведения СВО за прошедшую... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T05:16
2024-09-09T05:16
2024-09-09T05:27
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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" поразил 10 опорных пунктов ВСУ в зоне проведения СВО за прошедшую неделю, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" отработал огневую задачу с закрытых огневых позиций и поразил 10-й опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО за прошедшую неделю", - уточнили в МО РФ. Уточняется, что по данным подразделений разведки были выявлены огневые позиции, а также скопление пехоты противнику. "Экипаж незамедлительно выдвинулся на закрытые огневые позиции и отработал по выданным координатам с выполнением корректировки… Корректировка огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплекса беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20240909/artilleristy-1971507426.html
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россия, вооруженные силы украины, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М
Танк группировки войск "Запад" за неделю поразил десять "опорников" ВСУ
Экипаж Т-90М "Прорыв" за неделю уничтожил десять опорных пунктов ВСУ
ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" поразил 10 опорных пунктов ВСУ в зоне проведения СВО за прошедшую неделю, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" отработал огневую задачу с закрытых огневых позиций и поразил 10-й опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО за прошедшую неделю", - уточнили в МО РФ.
Уточняется, что по данным подразделений разведки были выявлены огневые позиции, а также скопление пехоты противнику.
"Экипаж незамедлительно выдвинулся на закрытые огневые позиции и отработал по выданным координатам с выполнением корректировки… Корректировка огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплекса беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа", - рассказали в МО РФ.