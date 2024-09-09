https://ria.ru/20240909/svo-1971638552.html

Участники СВО займут нишу ветеранов в сфере патриотического воспитания

Участники СВО займут нишу ветеранов в сфере патриотического воспитания - РИА Новости, 09.09.2024

Участники СВО займут нишу ветеранов в сфере патриотического воспитания

Участники специальной военной операции смогут занять нишу ветеранов Великой Отечественной войны в сфере патриотического воспитания школьников, заявил первый... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:21

2024-09-09T16:21

2024-09-09T16:22

общество

россия

александр бугаев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники специальной военной операции смогут занять нишу ветеранов Великой Отечественной войны в сфере патриотического воспитания школьников, заявил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев. "Ветераны (Великой Отечественной войны - прим.) приходили в школы, … передавая ту память, то знание о Великой войне, о Великой победе подрастающему поколению. К сожалению, время не щадит никого, и ветераны уходят. Но у нас появляются новые герои - участники специальной военной операции, вооруженных конфликтов, которые, я уверен, это уже сейчас происходит, займут эту нишу передачи памяти и знаний, патриотического воспитания нашим детям, как в части работы в школе, так и в части работы военно-патриотического сообщества", - сказал Бугаев на пресс-конференции о новых подходах к историческому просвещению школьников в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". На встрече также представили методическое пособие для российских школ и детских лагерей "Проведение памятного дня "Без срока давности" и систему опорных площадок проекта "Без срока давности" в регионах РФ.

https://ria.ru/20240909/er-1971495882.html

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общество, россия, александр бугаев