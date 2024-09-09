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Белый дом заявил о планах следить за военными учениями России и Китая

Белый дом заявил о планах следить за военными учениями России и Китая - РИА Новости, 09.09.2024

Белый дом заявил о планах следить за военными учениями России и Китая

США намерены отслеживать совместные военные учения России и Китая, но не усматривают в них серьезного повода для беспокойства, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T21:44

2024-09-09T21:44

2024-09-09T21:44

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сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. США намерены отслеживать совместные военные учения России и Китая, но не усматривают в них серьезного повода для беспокойства, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "На данном этапе я не вижу причин для внесения корректировок в позиционирование наших военных сил или нашу стратегию сдерживания по причине данных учений. Это давно запланированный процесс, и мы будем наблюдать за ним и контролировать. Однако мы не испытываем каких-либо серьезных опасений на данный счет", - сказал он в ходе брифинга. Как сообщило ранее министерство обороны КНР, военно-морской флот России и Китая проведут пятое совместное патрулирование в Тихом океане. Помимо этого, Китай примет участие в стратегических учениях ВС РФ "Океан-2024".

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китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, россия, сша, джон кирби