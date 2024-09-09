Белый дом заявил о планах следить за военными учениями России и Китая
Белый дом: США намерены отслеживать предстоящие совместные учения ВС РФ и Китая
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОсновной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая на забайкальском полигоне "Цугол" во время учений "Восток"
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. США намерены отслеживать совместные военные учения России и Китая, но не усматривают в них серьезного повода для беспокойства, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
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"На данном этапе я не вижу причин для внесения корректировок в позиционирование наших военных сил или нашу стратегию сдерживания по причине данных учений. Это давно запланированный процесс, и мы будем наблюдать за ним и контролировать. Однако мы не испытываем каких-либо серьезных опасений на данный счет", - сказал он в ходе брифинга.
Как сообщило ранее министерство обороны КНР, военно-морской флот России и Китая проведут пятое совместное патрулирование в Тихом океане. Помимо этого, Китай примет участие в стратегических учениях ВС РФ "Океан-2024".
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