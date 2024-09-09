https://ria.ru/20240909/ssha-1971704144.html

В США арестовали жителя Массачусетса по обвинению в сговоре с "Росатомом"

В США арестовали жителя Массачусетса по обвинению в сговоре с "Росатомом" - РИА Новости, 09.09.2024

В США арестовали жителя Массачусетса по обвинению в сговоре с "Росатомом"

Власти США в понедельник арестовали жителя штата Массачусетс Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода антироссийских санкций из-за продажи лазерного РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T21:24

2024-09-09T21:24

2024-09-09T21:24

в мире

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Власти США в понедельник арестовали жителя штата Массачусетс Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода антироссийских санкций из-за продажи лазерного оборудования якобы в интересах российской госкорпорации "Росатом", следует из уведомления на американском портале судебных делопроизводств. По данным интернет-ресурса, Бхамбхани является постоянно проживает в США и был арестован 9 сентября. Согласно материалам обвинения, имеющимся в распоряжении РИА Новости, арестованного обвиняют в том, что тот основал компанию, якобы участвовавшую в схеме по обходу экспортных ограничений в отношении России. Как утверждает прокуратура, Бхамбхани вступил в сговор с российским гражданином Максимом Тесленко, который якобы занимался перепродажей оборудования конечному покупателю в лице Уральского электромеханического завода, являющегося подразделением "Росатома". В результате Бхамбхани и Тесленко обвиняются по двум эпизодам: заговор, а также контрабанда с пособничеством и подстрекательством. Власти США объявили в розыск Тесленко, однако, по утверждению американской прокуратуры, он в настоящее время находится в Москве.

https://ria.ru/20240906/ssha-1970961934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"