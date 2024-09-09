https://ria.ru/20240909/ssha-1971704144.html
В США арестовали жителя Массачусетса по обвинению в сговоре с "Росатомом"
В США арестовали жителя Массачусетса по обвинению в сговоре с "Росатомом" - РИА Новости, 09.09.2024
В США арестовали жителя Массачусетса по обвинению в сговоре с "Росатомом"
Власти США в понедельник арестовали жителя штата Массачусетс Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода антироссийских санкций из-за продажи лазерного РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T21:24
2024-09-09T21:24
2024-09-09T21:24
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Власти США в понедельник арестовали жителя штата Массачусетс Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода антироссийских санкций из-за продажи лазерного оборудования якобы в интересах российской госкорпорации "Росатом", следует из уведомления на американском портале судебных делопроизводств. По данным интернет-ресурса, Бхамбхани является постоянно проживает в США и был арестован 9 сентября. Согласно материалам обвинения, имеющимся в распоряжении РИА Новости, арестованного обвиняют в том, что тот основал компанию, якобы участвовавшую в схеме по обходу экспортных ограничений в отношении России. Как утверждает прокуратура, Бхамбхани вступил в сговор с российским гражданином Максимом Тесленко, который якобы занимался перепродажей оборудования конечному покупателю в лице Уральского электромеханического завода, являющегося подразделением "Росатома". В результате Бхамбхани и Тесленко обвиняются по двум эпизодам: заговор, а также контрабанда с пособничеством и подстрекательством. Власти США объявили в розыск Тесленко, однако, по утверждению американской прокуратуры, он в настоящее время находится в Москве.
https://ria.ru/20240906/ssha-1970961934.html
https://ria.ru/20240829/borrel--1969334651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, США, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В США арестовали жителя Массачусетса по обвинению в сговоре с "Росатомом"
В США американца арестовали по обвинению в сговоре для обхода санкций против РФ
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Власти США в понедельник арестовали жителя штата Массачусетс Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода антироссийских санкций из-за продажи лазерного оборудования якобы в интересах российской госкорпорации "Росатом", следует из уведомления на американском портале судебных делопроизводств.
По данным интернет-ресурса, Бхамбхани является постоянно проживает в США и был арестован 9 сентября.
Согласно материалам обвинения, имеющимся в распоряжении РИА Новости, арестованного обвиняют в том, что тот основал компанию, якобы участвовавшую в схеме по обходу экспортных ограничений в отношении России.
Как утверждает прокуратура, Бхамбхани вступил в сговор с российским гражданином Максимом Тесленко, который якобы занимался перепродажей оборудования конечному покупателю в лице Уральского электромеханического завода, являющегося подразделением "Росатома".
В результате Бхамбхани и Тесленко обвиняются по двум эпизодам: заговор, а также контрабанда с пособничеством и подстрекательством.
Власти США объявили в розыск Тесленко, однако, по утверждению американской прокуратуры, он в настоящее время находится в Москве.