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В США арестовали жителя Массачусетса по обвинению в сговоре с "Росатомом" - РИА Новости, 09.09.2024
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21:24 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/ssha-1971704144.html
В США арестовали жителя Массачусетса по обвинению в сговоре с "Росатомом"
В США арестовали жителя Массачусетса по обвинению в сговоре с "Росатомом" - РИА Новости, 09.09.2024
В США арестовали жителя Массачусетса по обвинению в сговоре с "Росатомом"
Власти США в понедельник арестовали жителя штата Массачусетс Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода антироссийских санкций из-за продажи лазерного РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T21:24
2024-09-09T21:24
в мире
россия
сша
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Власти США в понедельник арестовали жителя штата Массачусетс Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода антироссийских санкций из-за продажи лазерного оборудования якобы в интересах российской госкорпорации "Росатом", следует из уведомления на американском портале судебных делопроизводств. По данным интернет-ресурса, Бхамбхани является постоянно проживает в США и был арестован 9 сентября. Согласно материалам обвинения, имеющимся в распоряжении РИА Новости, арестованного обвиняют в том, что тот основал компанию, якобы участвовавшую в схеме по обходу экспортных ограничений в отношении России. Как утверждает прокуратура, Бхамбхани вступил в сговор с российским гражданином Максимом Тесленко, который якобы занимался перепродажей оборудования конечному покупателю в лице Уральского электромеханического завода, являющегося подразделением "Росатома". В результате Бхамбхани и Тесленко обвиняются по двум эпизодам: заговор, а также контрабанда с пособничеством и подстрекательством. Власти США объявили в розыск Тесленко, однако, по утверждению американской прокуратуры, он в настоящее время находится в Москве.
https://ria.ru/20240906/ssha-1970961934.html
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в мире, россия, сша, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, США, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В США арестовали жителя Массачусетса по обвинению в сговоре с "Росатомом"

В США американца арестовали по обвинению в сговоре для обхода санкций против РФ

© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Власти США в понедельник арестовали жителя штата Массачусетс Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода антироссийских санкций из-за продажи лазерного оборудования якобы в интересах российской госкорпорации "Росатом", следует из уведомления на американском портале судебных делопроизводств.
По данным интернет-ресурса, Бхамбхани является постоянно проживает в США и был арестован 9 сентября.
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Согласно материалам обвинения, имеющимся в распоряжении РИА Новости, арестованного обвиняют в том, что тот основал компанию, якобы участвовавшую в схеме по обходу экспортных ограничений в отношении России.
Как утверждает прокуратура, Бхамбхани вступил в сговор с российским гражданином Максимом Тесленко, который якобы занимался перепродажей оборудования конечному покупателю в лице Уральского электромеханического завода, являющегося подразделением "Росатома".
В результате Бхамбхани и Тесленко обвиняются по двум эпизодам: заговор, а также контрабанда с пособничеством и подстрекательством.
Власти США объявили в розыск Тесленко, однако, по утверждению американской прокуратуры, он в настоящее время находится в Москве.
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В миреРоссияСШАМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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