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В США более 160 человек умерли от препаратов для похудения, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2024
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19:05 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/ssha-1971686889.html
В США более 160 человек умерли от препаратов для похудения, пишут СМИ
В США более 160 человек умерли от препаратов для похудения, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2024
В США более 160 человек умерли от препаратов для похудения, пишут СМИ
Известный препарат от диабета "Оземпик", часто используемый для снижения веса, и другие аналогичные препараты для быстрого похудения стали причиной 162 смертей... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T19:05
2024-09-09T19:05
сша
в мире
похудение
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Известный препарат от диабета "Оземпик", часто используемый для снижения веса, и другие аналогичные препараты для быстрого похудения стали причиной 162 смертей в США, начиная с 2018 года, следует из анализа издания Daily Mail. "По данным Daily Mail, инъекции для снижения веса, такие как "Оземпик", стали причиной 162 смертей в США", - пишет издание. Как уточняет Daily Mail, еще не доказано, что хотя бы одна из смертей была напрямую вызвана инъекциями. Однако эксперты отмечают, что в статистике по смертности указаны случаи, в которых такие препараты, как предполагается, сыграли немаловажную роль. Так, приводятся случаи смерти двух человек, которые скончались, захлебнувшись собственной рвотой. В целом в 2023-2024 годах произошло многократное увеличение числа смертей от препаратов для похудения: в 2022 году было зафиксировано 18 подобных случаев, в 2023-м - 58, а в первой половине 2024-го - 57, добавило издание. Ранее телеканал CNN со ссылкой на последнее исследование сообщал, что люди, принимающие "Оземпик", на 45% более подвержены мыслям о самоубийстве. Препарат "Оземпик" (непатентованное наименование семаглутид) изначально определяли как гормон, помогающий людям с диабетом второго типа регулировать уровень сахара в крови. Однако после того, как выяснилось, что он воздействует на мозг, контролируя аппетит, его стали использовать для похудения.
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сша, в мире, похудение
США, В мире, Похудение
В США более 160 человек умерли от препаратов для похудения, пишут СМИ

Daily Mail: от препаратов для похудения в США с 2018 года погибли 162 человека

CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Известный препарат от диабета "Оземпик", часто используемый для снижения веса, и другие аналогичные препараты для быстрого похудения стали причиной 162 смертей в США, начиная с 2018 года, следует из анализа издания Daily Mail.
«
"По данным Daily Mail, инъекции для снижения веса, такие как "Оземпик", стали причиной 162 смертей в США", - пишет издание.
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Как уточняет Daily Mail, еще не доказано, что хотя бы одна из смертей была напрямую вызвана инъекциями. Однако эксперты отмечают, что в статистике по смертности указаны случаи, в которых такие препараты, как предполагается, сыграли немаловажную роль. Так, приводятся случаи смерти двух человек, которые скончались, захлебнувшись собственной рвотой.
В целом в 2023-2024 годах произошло многократное увеличение числа смертей от препаратов для похудения: в 2022 году было зафиксировано 18 подобных случаев, в 2023-м - 58, а в первой половине 2024-го - 57, добавило издание.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на последнее исследование сообщал, что люди, принимающие "Оземпик", на 45% более подвержены мыслям о самоубийстве.
Препарат "Оземпик" (непатентованное наименование семаглутид) изначально определяли как гормон, помогающий людям с диабетом второго типа регулировать уровень сахара в крови. Однако после того, как выяснилось, что он воздействует на мозг, контролируя аппетит, его стали использовать для похудения.
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