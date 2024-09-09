https://ria.ru/20240909/ssha-1971686889.html

В США более 160 человек умерли от препаратов для похудения, пишут СМИ

В США более 160 человек умерли от препаратов для похудения, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2024

В США более 160 человек умерли от препаратов для похудения, пишут СМИ

Известный препарат от диабета "Оземпик", часто используемый для снижения веса, и другие аналогичные препараты для быстрого похудения стали причиной 162 смертей... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T19:05

2024-09-09T19:05

2024-09-09T19:05

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похудение

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Известный препарат от диабета "Оземпик", часто используемый для снижения веса, и другие аналогичные препараты для быстрого похудения стали причиной 162 смертей в США, начиная с 2018 года, следует из анализа издания Daily Mail. "По данным Daily Mail, инъекции для снижения веса, такие как "Оземпик", стали причиной 162 смертей в США", - пишет издание. Как уточняет Daily Mail, еще не доказано, что хотя бы одна из смертей была напрямую вызвана инъекциями. Однако эксперты отмечают, что в статистике по смертности указаны случаи, в которых такие препараты, как предполагается, сыграли немаловажную роль. Так, приводятся случаи смерти двух человек, которые скончались, захлебнувшись собственной рвотой. В целом в 2023-2024 годах произошло многократное увеличение числа смертей от препаратов для похудения: в 2022 году было зафиксировано 18 подобных случаев, в 2023-м - 58, а в первой половине 2024-го - 57, добавило издание. Ранее телеканал CNN со ссылкой на последнее исследование сообщал, что люди, принимающие "Оземпик", на 45% более подвержены мыслям о самоубийстве. Препарат "Оземпик" (непатентованное наименование семаглутид) изначально определяли как гормон, помогающий людям с диабетом второго типа регулировать уровень сахара в крови. Однако после того, как выяснилось, что он воздействует на мозг, контролируя аппетит, его стали использовать для похудения.

https://ria.ru/20240411/tabletki-1939230579.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, в мире, похудение