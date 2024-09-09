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В Европе считают, что США не готовы быть "зонтиком безопасности" для ЕС - РИА Новости, 09.09.2024
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12:18 09.09.2024 (обновлено: 12:34 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/ssha-1971574087.html
В Европе считают, что США не готовы быть "зонтиком безопасности" для ЕС
В Европе считают, что США не готовы быть "зонтиком безопасности" для ЕС - РИА Новости, 09.09.2024
В Европе считают, что США не готовы быть "зонтиком безопасности" для ЕС
Усиливающийся интерес США к Тихоокеанскому региону и его конкуренция с Китаем существенно снижает готовность Вашингтона и далее выступать в качестве "зонтика... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:18
2024-09-09T12:34
сша
европа
евросоюз
в мире
китай
сергей лавров
марио драги
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Усиливающийся интерес США к Тихоокеанскому региону и его конкуренция с Китаем существенно снижает готовность Вашингтона и далее выступать в качестве "зонтика безопасности" для Европы, а сам ЕС пока не готов многократно наращивать инвестиции в собственную оборону и даже достичь обещанных НАТО оборонных расходов в 2% ВВП, говорится в докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.В документе автор констатирует, что США все меньше заинтересованы "удовлетворять растущий запрос Европы на оборону и безопасность". "Стратегическая доктрина США смещается с Европы в сторону Тихоокеанского региона – к примеру, AUKUS (трехсторонний пакт по безопасности между Австралией, Великобританией и США для противодействия росту влияния КНР в регионе – ред.) – под влиянием угрозы Китая. В результате растущий спрос на обороноспособность сталкивается с сокращающимся предложением. Этот пробел Европа должна заполнить самостоятельно", - говорится в докладе."В июне этого года Еврокомиссия подсчитала, что в течение следующего десятилетия в оборону потребуются дополнительные инвестиции в размере около 500 млрд евро", - подчеркивает Драги и отмечает, что в ЕС все еще не готовы стремительно наращивать оборонные расходы."Благодаря длительному периоду мира в Европе и зонтику безопасности США, только десять (из 27 – ред.) стран-членов ЕС теперь тратят 2% и более ВВП на оборону. При этом оборонная промышленность требует огромных инвестиций, чтобы наверстать упущенное… а также пополнить запасы, истощенные поставками для поддержки обороны Украины", - отмечается в документе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240904/kitay-1970336276.html
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сша, европа, евросоюз, в мире, китай, сергей лавров, марио драги, нато, еврокомиссия
США, Европа, Евросоюз, В мире, Китай, Сергей Лавров, Марио Драги, НАТО, Еврокомиссия
В Европе считают, что США не готовы быть "зонтиком безопасности" для ЕС

Доклад: Европа пока не готова защищать себя сама, а США не хотят быть зонтиком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на вечерний Манхэттен
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на вечерний Манхэттен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Усиливающийся интерес США к Тихоокеанскому региону и его конкуренция с Китаем существенно снижает готовность Вашингтона и далее выступать в качестве "зонтика безопасности" для Европы, а сам ЕС пока не готов многократно наращивать инвестиции в собственную оборону и даже достичь обещанных НАТО оборонных расходов в 2% ВВП, говорится в докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.
В документе автор констатирует, что США все меньше заинтересованы "удовлетворять растущий запрос Европы на оборону и безопасность". "Стратегическая доктрина США смещается с Европы в сторону Тихоокеанского региона – к примеру, AUKUS (трехсторонний пакт по безопасности между Австралией, Великобританией и США для противодействия росту влияния КНР в регионе – ред.) – под влиянием угрозы Китая. В результате растущий спрос на обороноспособность сталкивается с сокращающимся предложением. Этот пробел Европа должна заполнить самостоятельно", - говорится в докладе.
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"В июне этого года Еврокомиссия подсчитала, что в течение следующего десятилетия в оборону потребуются дополнительные инвестиции в размере около 500 млрд евро", - подчеркивает Драги и отмечает, что в ЕС все еще не готовы стремительно наращивать оборонные расходы.
"Благодаря длительному периоду мира в Европе и зонтику безопасности США, только десять (из 27 – ред.) стран-членов ЕС теперь тратят 2% и более ВВП на оборону. При этом оборонная промышленность требует огромных инвестиций, чтобы наверстать упущенное… а также пополнить запасы, истощенные поставками для поддержки обороны Украины", - отмечается в документе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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