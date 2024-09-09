В Европе считают, что США не готовы быть "зонтиком безопасности" для ЕС
Доклад: Европа пока не готова защищать себя сама, а США не хотят быть зонтиком
Вид на вечерний Манхэттен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Усиливающийся интерес США к Тихоокеанскому региону и его конкуренция с Китаем существенно снижает готовность Вашингтона и далее выступать в качестве "зонтика безопасности" для Европы, а сам ЕС пока не готов многократно наращивать инвестиции в собственную оборону и даже достичь обещанных НАТО оборонных расходов в 2% ВВП, говорится в докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.
В документе автор констатирует, что США все меньше заинтересованы "удовлетворять растущий запрос Европы на оборону и безопасность". "Стратегическая доктрина США смещается с Европы в сторону Тихоокеанского региона – к примеру, AUKUS (трехсторонний пакт по безопасности между Австралией, Великобританией и США для противодействия росту влияния КНР в регионе – ред.) – под влиянием угрозы Китая. В результате растущий спрос на обороноспособность сталкивается с сокращающимся предложением. Этот пробел Европа должна заполнить самостоятельно", - говорится в докладе.
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"В июне этого года Еврокомиссия подсчитала, что в течение следующего десятилетия в оборону потребуются дополнительные инвестиции в размере около 500 млрд евро", - подчеркивает Драги и отмечает, что в ЕС все еще не готовы стремительно наращивать оборонные расходы.
"Благодаря длительному периоду мира в Европе и зонтику безопасности США, только десять (из 27 – ред.) стран-членов ЕС теперь тратят 2% и более ВВП на оборону. При этом оборонная промышленность требует огромных инвестиций, чтобы наверстать упущенное… а также пополнить запасы, истощенные поставками для поддержки обороны Украины", - отмечается в документе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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