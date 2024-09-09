Журналист Хинкл объяснил, почему США не разрешают Украине бить по России
Американский журналист Хинкл: США боятся последствий конфликта с Россией
© Фото : Опубликовано в соцсетях журналиста Американский журналист Джексон Хинкл
© Фото : Опубликовано в соцсетях журналиста
Американский журналист Джексон Хинкл. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вашингтон не дает киевскому режиму разрешение на нанесение ударов вглубь России американским вооружением, поскольку Штаты опасаются последствий полномасштабного конфликта с Россией, предположил в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться.
По мнению Хинкла, Вашингтон понимает, что сейчас Россия на Украине ведет лишь спецоперацию, но уже освободила обширные территории, и в ряды ВС РФ вступают тысячи добровольцев.
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"Если спровоцировать начало Россией полномасштабной войны, это будет конец. НАТО, конечно, придется вступить, и, думаю, будет не тот результат, которого некоторые в Вашингтоне могут ждать от конфликта между РФ и НАТО. Также это вовлекает Китай, возможно, и Ближний Восток. Ситуация явно не в пользу Запада, и они не хотят себя испытывать", — сказал собеседник агентства на полях Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.