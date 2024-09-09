https://ria.ru/20240909/ssha-1971517267.html

Журналист Хинкл объяснил, почему США не разрешают Украине бить по России

Журналист Хинкл объяснил, почему США не разрешают Украине бить по России - РИА Новости, 09.09.2024

Журналист Хинкл объяснил, почему США не разрешают Украине бить по России

Вашингтон не дает киевскому режиму разрешение на нанесение ударов вглубь России американским вооружением, поскольку Штаты опасаются последствий полномасштабного РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:46

2024-09-09T08:46

2024-09-09T15:10

россия

вашингтон (штат)

украина

джексон хинкл

нато

министерство обороны сша

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вашингтон не дает киевскому режиму разрешение на нанесение ударов вглубь России американским вооружением, поскольку Штаты опасаются последствий полномасштабного конфликта с Россией, предположил в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. По мнению Хинкла, Вашингтон понимает, что сейчас Россия на Украине ведет лишь спецоперацию, но уже освободила обширные территории, и в ряды ВС РФ вступают тысячи добровольцев. "Если спровоцировать начало Россией полномасштабной войны, это будет конец. НАТО, конечно, придется вступить, и, думаю, будет не тот результат, которого некоторые в Вашингтоне могут ждать от конфликта между РФ и НАТО. Также это вовлекает Китай, возможно, и Ближний Восток. Ситуация явно не в пользу Запада, и они не хотят себя испытывать", — сказал собеседник агентства на полях Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html

https://ria.ru/20240907/ekspert-1971221032.html

россия

вашингтон (штат)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вашингтон (штат), украина, джексон хинкл, нато, министерство обороны сша, дальневосточный федеральный университет