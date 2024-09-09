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Журналист Хинкл объяснил, почему США не разрешают Украине бить по России - РИА Новости, 09.09.2024
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08:46 09.09.2024 (обновлено: 15:10 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/ssha-1971517267.html
Журналист Хинкл объяснил, почему США не разрешают Украине бить по России
Журналист Хинкл объяснил, почему США не разрешают Украине бить по России - РИА Новости, 09.09.2024
Журналист Хинкл объяснил, почему США не разрешают Украине бить по России
Вашингтон не дает киевскому режиму разрешение на нанесение ударов вглубь России американским вооружением, поскольку Штаты опасаются последствий полномасштабного РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:46
2024-09-09T15:10
россия
вашингтон (штат)
украина
джексон хинкл
нато
министерство обороны сша
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вашингтон не дает киевскому режиму разрешение на нанесение ударов вглубь России американским вооружением, поскольку Штаты опасаются последствий полномасштабного конфликта с Россией, предположил в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. По мнению Хинкла, Вашингтон понимает, что сейчас Россия на Украине ведет лишь спецоперацию, но уже освободила обширные территории, и в ряды ВС РФ вступают тысячи добровольцев. &quot;Если спровоцировать начало Россией полномасштабной войны, это будет конец. НАТО, конечно, придется вступить, и, думаю, будет не тот результат, которого некоторые в Вашингтоне могут ждать от конфликта между РФ и НАТО. Также это вовлекает Китай, возможно, и Ближний Восток. Ситуация явно не в пользу Запада, и они не хотят себя испытывать&quot;, — сказал собеседник агентства на полях Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html
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россия, вашингтон (штат), украина, джексон хинкл, нато, министерство обороны сша, дальневосточный федеральный университет
Россия, Вашингтон (штат), Украина, Джексон Хинкл, НАТО, Министерство обороны США, Дальневосточный федеральный университет
Журналист Хинкл объяснил, почему США не разрешают Украине бить по России

Американский журналист Хинкл: США боятся последствий конфликта с Россией

© Фото : Опубликовано в соцсетях журналиста Американский журналист Джексон Хинкл
Американский журналист Джексон Хинкл - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Опубликовано в соцсетях журналиста
Американский журналист Джексон Хинкл. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вашингтон не дает киевскому режиму разрешение на нанесение ударов вглубь России американским вооружением, поскольку Штаты опасаются последствий полномасштабного конфликта с Россией, предположил в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться.
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По мнению Хинкла, Вашингтон понимает, что сейчас Россия на Украине ведет лишь спецоперацию, но уже освободила обширные территории, и в ряды ВС РФ вступают тысячи добровольцев.
«

"Если спровоцировать начало Россией полномасштабной войны, это будет конец. НАТО, конечно, придется вступить, и, думаю, будет не тот результат, которого некоторые в Вашингтоне могут ждать от конфликта между РФ и НАТО. Также это вовлекает Китай, возможно, и Ближний Восток. Ситуация явно не в пользу Запада, и они не хотят себя испытывать", — сказал собеседник агентства на полях Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияВашингтон (штат)УкраинаДжексон ХинклНАТОМинистерство обороны СШАДальневосточный федеральный университет
 
 
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