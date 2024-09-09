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Республиканцы возложили вину за вывод войск из Афганистана на Байдена

Республиканцы возложили вину за вывод войск из Афганистана на Байдена - РИА Новости, 09.09.2024

Республиканцы возложили вину за вывод войск из Афганистана на Байдена

Республиканцы в комитете по международным делам палаты представителей США возложили ответственность за "хаотичный" вывод американских войск из Афганистана на... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:13

2024-09-09T08:13

2024-09-09T08:13

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Республиканцы в комитете по международным делам палаты представителей США возложили ответственность за "хаотичный" вывод американских войск из Афганистана на администрацию президента США Джо Байдена, следует из опубликованного доклада. В документе отмечается, что Байден, объявляя о выводе войск из Афганистана, заявил, что решение было основано на множестве факторов, среди которых, консультации с союзниками и высокопоставленными американскими военными советниками. "Ни одно из этих утверждений не было верным... Более того, президент Байден, скорее всего, знал, что они были неверны, когда излагал свою точку зрения американскому народу в апреле 2021 года", - к такому выводу пришли республиканцы комитета в ходе расследования. В докладе отмечается, что "выбор", сделанный "правящими кругами в Вашингтоне, привел к трагическим последствиям, которых можно было избежать". "Тринадцать погибших военнослужащих, жизни американцев по-прежнему подвергаются огромному риску, возросла угроза нашей внутренней безопасности, запятнана репутация за рубежом на долгие годы, а также усилились враги по всему миру", - говорится в докладе. Как говорится в документе, чиновники администрации Байдена назвали завершение американского присутствия в Афганистане "стратегическим провалом". "Тем не менее, до сих пор ни один высокопоставленный чиновник администрации не был привлечен к ответственности", - отмечается в документе. Кроме того, утверждается, что попытки получить запрошенную документацию и стенограммы интервью с ключевыми чиновниками, которые касаются решения о выводе войск из Афганистана, были проигнорированы Государственным департаментом. Авторы доклада считают, что Госдеп должен предоставить комитету ранее запрошенную документацию, а также заявляют, что готовятся к проведению открытых слушаний с участием высокопоставленных чиновников администрации Байдена, которые ответственны за вывод войск из Афганистана. В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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в мире, справки, афганистан, сша, вашингтон (штат), джо байден, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон, государственный департамент сша