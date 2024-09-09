https://ria.ru/20240909/spitsyn-1971521404.html
Спицын лидирует на выборах в мэры Анадыря
Спицын лидирует на выборах в мэры Анадыря - РИА Новости, 09.09.2024
Спицын лидирует на выборах в мэры Анадыря
После обработки 100% протоколов определился лидер в мэры Анадыря на Чукотке, им стал Сергей Спицын, набравший почти 62% голосов избирателей, сообщает... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:23
2024-09-09T09:23
2024-09-09T09:23
политика
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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. После обработки 100% протоколов определился лидер в мэры Анадыря на Чукотке, им стал Сергей Спицын, набравший почти 62% голосов избирателей, сообщает администрация городского округа Анадыря. "Сергей Спицын одержал уверенную победу на выборах главы городского округа Анадырь – по предварительным данным территориальной Избирательной комиссии, он набрал 61,93% голосов", - говорится в сообщении мэрии. Второе место занял Владимир Гальцов, набрав 16,09% голосов, третье – Иван Семизоров, с результатом в 11,95%. Четвертое место – Глеб Фарисеев (4,97%). Явка на выборах в окружном центре Чукотки составила 32,45%. Отмечается, что Спицын в настоящий момент занимает должность первого заместителя главы городского округа Анадырь. Церемония инаугурации планируется на 18 сентября. На Чукотке прошли 10 избирательных кампаний с 6 по 8 сентября. Жители региона выбрали глав Анадыря, Билибино, Чукотского муниципального района, глав сельских поселений в Лорино и Канчалане, а также депутатов – на довыборах в окружную Думу и на выборах в Советы депутатов. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что выборы в регионе прошли "прозрачно, легитимно, спокойно – избирательные комиссии организовали работу так, чтобы процесс голосования был удобным для людей".
https://ria.ru/20240909/tatarstan-1971517448.html
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, анадырь, чукотка, билибино, выборы в россии — 2024
Политика, Анадырь, Чукотка, Билибино, Выборы в России — 2024
Спицын лидирует на выборах в мэры Анадыря
Спицын лидирует на выборах в мэры Анадыря, набрав почти 62 процента голосов
ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. После обработки 100% протоколов определился лидер в мэры Анадыря на Чукотке, им стал Сергей Спицын, набравший почти 62% голосов избирателей, сообщает администрация городского округа Анадыря.
"Сергей Спицын одержал уверенную победу на выборах главы городского округа Анадырь – по предварительным данным территориальной Избирательной комиссии, он набрал 61,93% голосов", - говорится в сообщении мэрии.
Второе место занял Владимир Гальцов, набрав 16,09% голосов, третье – Иван Семизоров, с результатом в 11,95%. Четвертое место – Глеб Фарисеев (4,97%).
Явка на выборах в окружном центре Чукотки составила 32,45%.
Отмечается, что Спицын в настоящий момент занимает должность первого заместителя главы городского округа Анадырь. Церемония инаугурации планируется на 18 сентября.
На Чукотке прошли 10 избирательных кампаний с 6 по 8 сентября. Жители региона выбрали глав Анадыря, Билибино
, Чукотского муниципального района, глав сельских поселений в Лорино и Канчалане, а также депутатов – на довыборах в окружную Думу и на выборах в Советы депутатов. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов
сообщил, что выборы в регионе прошли "прозрачно, легитимно, спокойно – избирательные комиссии организовали работу так, чтобы процесс голосования был удобным для людей".