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Спицын лидирует на выборах в мэры Анадыря - РИА Новости, 09.09.2024
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09:23 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/spitsyn-1971521404.html
Спицын лидирует на выборах в мэры Анадыря
Спицын лидирует на выборах в мэры Анадыря - РИА Новости, 09.09.2024
Спицын лидирует на выборах в мэры Анадыря
После обработки 100% протоколов определился лидер в мэры Анадыря на Чукотке, им стал Сергей Спицын, набравший почти 62% голосов избирателей, сообщает... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:23
2024-09-09T09:23
политика
анадырь
чукотка
билибино
выборы в россии — 2024
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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. После обработки 100% протоколов определился лидер в мэры Анадыря на Чукотке, им стал Сергей Спицын, набравший почти 62% голосов избирателей, сообщает администрация городского округа Анадыря. "Сергей Спицын одержал уверенную победу на выборах главы городского округа Анадырь – по предварительным данным территориальной Избирательной комиссии, он набрал 61,93% голосов", - говорится в сообщении мэрии. Второе место занял Владимир Гальцов, набрав 16,09% голосов, третье – Иван Семизоров, с результатом в 11,95%. Четвертое место – Глеб Фарисеев (4,97%). Явка на выборах в окружном центре Чукотки составила 32,45%. Отмечается, что Спицын в настоящий момент занимает должность первого заместителя главы городского округа Анадырь. Церемония инаугурации планируется на 18 сентября. На Чукотке прошли 10 избирательных кампаний с 6 по 8 сентября. Жители региона выбрали глав Анадыря, Билибино, Чукотского муниципального района, глав сельских поселений в Лорино и Канчалане, а также депутатов – на довыборах в окружную Думу и на выборах в Советы депутатов. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что выборы в регионе прошли "прозрачно, легитимно, спокойно – избирательные комиссии организовали работу так, чтобы процесс голосования был удобным для людей".
https://ria.ru/20240909/tatarstan-1971517448.html
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политика, анадырь, чукотка, билибино, выборы в россии — 2024
Политика, Анадырь, Чукотка, Билибино, Выборы в России — 2024
Спицын лидирует на выборах в мэры Анадыря

Спицын лидирует на выборах в мэры Анадыря, набрав почти 62 процента голосов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПодсчет голосов
Подсчет голосов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Подсчет голосов
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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. После обработки 100% протоколов определился лидер в мэры Анадыря на Чукотке, им стал Сергей Спицын, набравший почти 62% голосов избирателей, сообщает администрация городского округа Анадыря.
"Сергей Спицын одержал уверенную победу на выборах главы городского округа Анадырь – по предварительным данным территориальной Избирательной комиссии, он набрал 61,93% голосов", - говорится в сообщении мэрии.
Видеостена в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Вчера, 08:47
Второе место занял Владимир Гальцов, набрав 16,09% голосов, третье – Иван Семизоров, с результатом в 11,95%. Четвертое место – Глеб Фарисеев (4,97%).
Явка на выборах в окружном центре Чукотки составила 32,45%.
Отмечается, что Спицын в настоящий момент занимает должность первого заместителя главы городского округа Анадырь. Церемония инаугурации планируется на 18 сентября.
На Чукотке прошли 10 избирательных кампаний с 6 по 8 сентября. Жители региона выбрали глав Анадыря, Билибино, Чукотского муниципального района, глав сельских поселений в Лорино и Канчалане, а также депутатов – на довыборах в окружную Думу и на выборах в Советы депутатов. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что выборы в регионе прошли "прозрачно, легитимно, спокойно – избирательные комиссии организовали работу так, чтобы процесс голосования был удобным для людей".
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ПолитикаАнадырьЧукоткаБилибиноВыборы в России — 2024
 
 
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