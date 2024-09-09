https://ria.ru/20240909/spitsyn-1971521404.html

Спицын лидирует на выборах в мэры Анадыря

Спицын лидирует на выборах в мэры Анадыря - РИА Новости, 09.09.2024

Спицын лидирует на выборах в мэры Анадыря

После обработки 100% протоколов определился лидер в мэры Анадыря на Чукотке, им стал Сергей Спицын, набравший почти 62% голосов избирателей, сообщает... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:23

2024-09-09T09:23

2024-09-09T09:23

политика

анадырь

чукотка

билибино

выборы в россии — 2024

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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. После обработки 100% протоколов определился лидер в мэры Анадыря на Чукотке, им стал Сергей Спицын, набравший почти 62% голосов избирателей, сообщает администрация городского округа Анадыря. "Сергей Спицын одержал уверенную победу на выборах главы городского округа Анадырь – по предварительным данным территориальной Избирательной комиссии, он набрал 61,93% голосов", - говорится в сообщении мэрии. Второе место занял Владимир Гальцов, набрав 16,09% голосов, третье – Иван Семизоров, с результатом в 11,95%. Четвертое место – Глеб Фарисеев (4,97%). Явка на выборах в окружном центре Чукотки составила 32,45%. Отмечается, что Спицын в настоящий момент занимает должность первого заместителя главы городского округа Анадырь. Церемония инаугурации планируется на 18 сентября. На Чукотке прошли 10 избирательных кампаний с 6 по 8 сентября. Жители региона выбрали глав Анадыря, Билибино, Чукотского муниципального района, глав сельских поселений в Лорино и Канчалане, а также депутатов – на довыборах в окружную Думу и на выборах в Советы депутатов. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что выборы в регионе прошли "прозрачно, легитимно, спокойно – избирательные комиссии организовали работу так, чтобы процесс голосования был удобным для людей".

https://ria.ru/20240909/tatarstan-1971517448.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

анадырь

чукотка

билибино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, анадырь, чукотка, билибино, выборы в россии — 2024