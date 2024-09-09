https://ria.ru/20240909/smi-1971693954.html

Посольство России заявило о деградации британских СМИ

Посольство России заявило о деградации британских СМИ - РИА Новости, 09.09.2024

Посольство России заявило о деградации британских СМИ

Опубликованный в британских СМИ материал о якобы "милитаризации" учебной деятельности в школе при российском посольстве в Лондоне свидетельствуют о неуклонной... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:02

2024-09-09T20:02

2024-09-09T20:02

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лондон

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Опубликованный в британских СМИ материал о якобы "милитаризации" учебной деятельности в школе при российском посольстве в Лондоне свидетельствуют о неуклонной деградации журналистских стандартов средств массовой информации в Великобритании, говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости. "Происходящее свидетельствует о неуклонной деградации журналистских стандартов некогда респектабельных британских СМИ. В стремлении поддержать на плаву выдыхающуюся антироссийскую кампанию, к которой местная общественность во многом утратила интерес, репортеры не гнушаются низкопробными нападками на российских школьников, их родителей и учителей. Эта ситуация весьма контрастирует с Россией, где созданы и обеспечиваются условия для успешной деятельности немалого числа англоязычных учебных заведений", - заявили в посольстве. Ранее газеты Times и Daily Mail опубликовали материал, в котором говорится о якобы "милитаризации" образовательного процесса в школе при посольстве РФ в Лондоне. СМИ утверждают, что там распространяют антизападную пропаганду, а также учат "собирать Калашникова и бросать гранаты".

https://ria.ru/20240906/britanija-1971002009.html

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