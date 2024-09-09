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Минобороны Сирии подтвердило атаку по военным объектам со стороны Израиля - РИА Новости, 09.09.2024
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01:31 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/siriya-1971499211.html
Минобороны Сирии подтвердило атаку по военным объектам со стороны Израиля
Минобороны Сирии подтвердило атаку по военным объектам со стороны Израиля - РИА Новости, 09.09.2024
Минобороны Сирии подтвердило атаку по военным объектам со стороны Израиля
Израильские истребители атаковали с северо-запада Ливана ряд военных позиций в центральном регионе Сирии, силы ПВО сбили несколько ракет, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:31
2024-09-09T01:31
сирия
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Израильские истребители атаковали с северо-запада Ливана ряд военных позиций в центральном регионе Сирии, силы ПВО сбили несколько ракет, говорится в сообщении министерства обороны Сирии для Сирийского агентства новостей SANA. "Примерно в 20.23 08.09.2024 израильский противник начал воздушную агрессию со стороны северо-западного Ливана, нанеся удары по ряду военных объектов в центральном регионе. Наши средства ПВО перехватили ракеты агрессора, некоторые из них упали. В результате агрессии трое человек погибли и пятнадцать получили ранения, а также был нанесен материальный ущерб", - отмечается в сообщении. Ранее агентство сообщило об отражении атаки на объекты в центральном регионе Сирии. Директор больницы в городе Мисьяф Фейсал Хайдер отметил, что число жертв атаки возросло до четырех, раненые продолжают поступать.
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сирия, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Сирия, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Минобороны Сирии подтвердило атаку по военным объектам со стороны Израиля

Минобороны САР: Израиль атаковал военные объекты в центральном регионе Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная самоходная установка "Шилка" в пригороде Дамаска
Зенитная самоходная установка Шилка в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитная самоходная установка "Шилка" в пригороде Дамаска. Архивное фото
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ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Израильские истребители атаковали с северо-запада Ливана ряд военных позиций в центральном регионе Сирии, силы ПВО сбили несколько ракет, говорится в сообщении министерства обороны Сирии для Сирийского агентства новостей SANA.
"Примерно в 20.23 08.09.2024 израильский противник начал воздушную агрессию со стороны северо-западного Ливана, нанеся удары по ряду военных объектов в центральном регионе. Наши средства ПВО перехватили ракеты агрессора, некоторые из них упали. В результате агрессии трое человек погибли и пятнадцать получили ранения, а также был нанесен материальный ущерб", - отмечается в сообщении.
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Ранее агентство сообщило об отражении атаки на объекты в центральном регионе Сирии. Директор больницы в городе Мисьяф Фейсал Хайдер отметил, что число жертв атаки возросло до четырех, раненые продолжают поступать.
 
СирияЛиванИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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