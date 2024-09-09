https://ria.ru/20240909/siriya-1971499211.html

Минобороны Сирии подтвердило атаку по военным объектам со стороны Израиля

Минобороны Сирии подтвердило атаку по военным объектам со стороны Израиля - РИА Новости, 09.09.2024

Минобороны Сирии подтвердило атаку по военным объектам со стороны Израиля

Израильские истребители атаковали с северо-запада Ливана ряд военных позиций в центральном регионе Сирии, силы ПВО сбили несколько ракет, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T01:31

2024-09-09T01:31

2024-09-09T01:31

сирия

ливан

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Израильские истребители атаковали с северо-запада Ливана ряд военных позиций в центральном регионе Сирии, силы ПВО сбили несколько ракет, говорится в сообщении министерства обороны Сирии для Сирийского агентства новостей SANA. "Примерно в 20.23 08.09.2024 израильский противник начал воздушную агрессию со стороны северо-западного Ливана, нанеся удары по ряду военных объектов в центральном регионе. Наши средства ПВО перехватили ракеты агрессора, некоторые из них упали. В результате агрессии трое человек погибли и пятнадцать получили ранения, а также был нанесен материальный ущерб", - отмечается в сообщении. Ранее агентство сообщило об отражении атаки на объекты в центральном регионе Сирии. Директор больницы в городе Мисьяф Фейсал Хайдер отметил, что число жертв атаки возросло до четырех, раненые продолжают поступать.

https://ria.ru/20240806/iran-1964497486.html

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сирия, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире