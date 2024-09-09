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Министры труда и занятости стран БРИКС собрались в Сириусе - РИА Новости, 09.09.2024
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11:04 09.09.2024 (обновлено: 14:11 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/sirius-1971550518.html
Министры труда и занятости стран БРИКС собрались в Сириусе
Министры труда и занятости стран БРИКС собрались в Сириусе - РИА Новости, 09.09.2024
Министры труда и занятости стран БРИКС собрались в Сириусе
Министры труда и занятости стран БРИКС собрались в Сириусе, чтобы обсудить вопросы профессиональной сферы, заработной платы и сотрудничества, делегации из... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:04
2024-09-09T14:11
россия
краснодарский край
сочи
антон котяков
александр шохин
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СИРИУС, 9 сен – РИА Новости. Министры труда и занятости стран БРИКС собрались в Сириусе, чтобы обсудить вопросы профессиональной сферы, заработной платы и сотрудничества, делегации из разных стран приступили к официальной части мероприятия, передает корреспондент РИА Новости. На деловую встречу вместе с делегациями прибыли министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша, генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Жильбер Унгбо и другие. Встреча продлится до 10 сентября. В понедельник планируется обсудить ряд вопросов в рамках международного сотрудничества, следующим днем участники встречи подпишут итоговую декларацию. По словам президента Российского союза промышленников Александра Шохина, мероприятия подобного формата несут государству новые налоги, гражданам - культурные связи, а также создают потенциал для развития совместного законодательного регулирования. Как считает Жильбер Унгбо, совместные усилия участников стран БРИКС могут стать результативными, если будут формироваться на базе справедливости и уважении. Унгбо отметил, что в ходе встречи необходимо обсудить вопросы достойной оплаты труда, она может формироваться, в том числе, благодаря созданию новых профильных институтов, при этом приоритет должен быть отдан безопасности трудовой деятельности. В свою Котяков напомнил, что уже завтра в Сириусе стартует Всероссийская неделя охраны труда, куда он пригласил участников министерской встречи БРИКС. Накануне в Сочи состоялся профсоюзный форум стран БРИКС, в ходе которого зарубежные участники с коллегами из России обсудили основные проблемы в трудовой сфере.
https://ria.ru/20240306/briks-1931600226.html
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россия, краснодарский край, сочи, антон котяков, александр шохин, брикс
Россия, Краснодарский край, Сочи, Антон Котяков, Александр Шохин, БРИКС
Министры труда и занятости стран БРИКС собрались в Сириусе

Министры труда и занятости стран БРИКС собрались в Сириусе

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВстреча министров труда и занятости стран БРИКС. 9 сентября 2024
Встреча министров труда и занятости стран БРИКС. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Встреча министров труда и занятости стран БРИКС. 9 сентября 2024
Читать ria.ru в
СИРИУС, 9 сен – РИА Новости. Министры труда и занятости стран БРИКС собрались в Сириусе, чтобы обсудить вопросы профессиональной сферы, заработной платы и сотрудничества, делегации из разных стран приступили к официальной части мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.
На деловую встречу вместе с делегациями прибыли министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша, генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Жильбер Унгбо и другие. Встреча продлится до 10 сентября. В понедельник планируется обсудить ряд вопросов в рамках международного сотрудничества, следующим днем участники встречи подпишут итоговую декларацию.
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По словам президента Российского союза промышленников Александра Шохина, мероприятия подобного формата несут государству новые налоги, гражданам - культурные связи, а также создают потенциал для развития совместного законодательного регулирования.
Как считает Жильбер Унгбо, совместные усилия участников стран БРИКС могут стать результативными, если будут формироваться на базе справедливости и уважении. Унгбо отметил, что в ходе встречи необходимо обсудить вопросы достойной оплаты труда, она может формироваться, в том числе, благодаря созданию новых профильных институтов, при этом приоритет должен быть отдан безопасности трудовой деятельности.
В свою Котяков напомнил, что уже завтра в Сириусе стартует Всероссийская неделя охраны труда, куда он пригласил участников министерской встречи БРИКС.
Накануне в Сочи состоялся профсоюзный форум стран БРИКС, в ходе которого зарубежные участники с коллегами из России обсудили основные проблемы в трудовой сфере.
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РоссияКраснодарский крайСочиАнтон КотяковАлександр ШохинБРИКС
 
 
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