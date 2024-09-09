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В Госдуме призвали поднять в СБ ООН вопрос о нацистской символике ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024
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18:09 09.09.2024
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В Госдуме призвали поднять в СБ ООН вопрос о нацистской символике ВСУ
В Госдуме призвали поднять в СБ ООН вопрос о нацистской символике ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024
В Госдуме призвали поднять в СБ ООН вопрос о нацистской символике ВСУ
Необходимо поднять вопрос использования украинскими военнослужащими нацистской символики на заседании Совбеза ООН, Россия имеет полное право это сделать, заявил РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:09
2024-09-09T18:09
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Необходимо поднять вопрос использования украинскими военнослужащими нацистской символики на заседании Совбеза ООН, Россия имеет полное право это сделать, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что международное сообщество должно признать, что на Украине не могут действовать подразделения, которые используют нацистскую символику. "Мировое сообщество должно осознать, что использование нацистской символики военнослужащими не может и не должно оставаться безнаказанным. Международные организации, правительства и общественные деятели должны единым фронтом выступить против этого явления, осудить его на всех уровнях и принять необходимые меры для его искоренения. Необходимо поднять данный вопрос на заседании СБ ООН и РФ имеет полное право это сделать", - сказал Бабаков. По его словам, использование украинскими военнослужащими нацистской символики противоречит уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека и многим другим международным документам. "Использование таких символов украинскими военнослужащими не только подрывает основы международного права, но и создает опасный прецедент. Символы нацизма на лацканах военнослужащих становятся инструментом пропаганды, направленной на разжигание ненависти и вражды между народами", - подчеркнул вице-спикер Госдумы. Парламентарий отметил, что использование нацистской символики - это не просто оскорбление памяти погибших, это попытка реабилитации идеологии ненависти и разрушения, что является прямой угрозой для мира и безопасности во всем мире. Бабаков считает, что украинское государство таким образом бросает вызов основам гуманности и морали, на которых построены современные международные отношения.
https://ria.ru/20240815/oon-1966483898.html
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в мире, россия, словакия, украина, александр бабаков, роберт фицо, оон, госдума рф, совет безопасности оон
В мире, Россия, Словакия, Украина, Александр Бабаков, Роберт Фицо, ООН, Госдума РФ, Совет Безопасности ООН
В Госдуме призвали поднять в СБ ООН вопрос о нацистской символике ВСУ

Бабаков предложил поднять вопрос использования нацистской символики ВСУ в СБ ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Необходимо поднять вопрос использования украинскими военнослужащими нацистской символики на заседании Совбеза ООН, Россия имеет полное право это сделать, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что международное сообщество должно признать, что на Украине не могут действовать подразделения, которые используют нацистскую символику.
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"Мировое сообщество должно осознать, что использование нацистской символики военнослужащими не может и не должно оставаться безнаказанным. Международные организации, правительства и общественные деятели должны единым фронтом выступить против этого явления, осудить его на всех уровнях и принять необходимые меры для его искоренения. Необходимо поднять данный вопрос на заседании СБ ООН и РФ имеет полное право это сделать", - сказал Бабаков.
По его словам, использование украинскими военнослужащими нацистской символики противоречит уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека и многим другим международным документам.
«
"Использование таких символов украинскими военнослужащими не только подрывает основы международного права, но и создает опасный прецедент. Символы нацизма на лацканах военнослужащих становятся инструментом пропаганды, направленной на разжигание ненависти и вражды между народами", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.
Парламентарий отметил, что использование нацистской символики - это не просто оскорбление памяти погибших, это попытка реабилитации идеологии ненависти и разрушения, что является прямой угрозой для мира и безопасности во всем мире. Бабаков считает, что украинское государство таким образом бросает вызов основам гуманности и морали, на которых построены современные международные отношения.
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