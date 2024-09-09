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Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня" - РИА Новости, 09.09.2024
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01:07 09.09.2024 (обновлено: 02:04 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня" - РИА Новости, 09.09.2024
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:07
2024-09-09T02:04
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
сша
украина
латинская америка
антон анисимов
би-би-си
государственный департамент сша
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах."Почему они это сделали сейчас? По двум причинам: во-первых, проекты получились невероятно успешными: у нас аудитория выросла очень серьезно по сравнению с тем, что было, когда мы вещали открыто. Только за прошлый год англоязычные наши проекты... почти 14 миллиардов просмотров. Это им больно. Это больше, чем у наших ближайших конкурентов - Би-Би-Си, CNN... Плюс у них выборы — это уже отработанный у них сценарий: как выборы, надо быстренько всех отвлечь Россией", — заявила Симоньян. Ранее в эфире она напомнила, что после начала российской спецоперации ряд западных стран, поддерживающих Украину, ограничили работу телеканала и медиагруппы, в том числе отозвали лицензии. "В этих странах и, в частности, в США, мы стали работать, как бы это сказать, подпольно. Партизанщина — это известное, и знакомое, и любимое любым человеком, родившимся в Советском Союзе, и выросшим на советских учебниках, и воспитанном советской школой, дело... Мы организовали ряд "партизанских" проектов", — сообщила журналист. Она также подчеркнула, что удалось увеличить аудиторию в других странах."Помимо того, что у нас, конечно, осталось, вещание было усилено в тех странах, которые нам позволяют это делать. Это Латинская Америка, это арабский мир, в Африке мы очень хорошо нарастились", — рассказала медиаменеджер.Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под ограничения организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
https://ria.ru/20240907/analitik-1971333241.html
https://ria.ru/20240908/simonjan-1971489028.html
https://ria.ru/20240906/sanktsii-1971196506.html
сша
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Симоньян о санкциях США против RT
Симоньян о санкциях США против RT
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маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), сша, украина, латинская америка, антон анисимов, би-би-си, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), США, Украина, Латинская Америка, Антон Анисимов, Би-би-си, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"

Симоньян назвала успех RT одной из причин санкций США

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах.
«
"Почему они это сделали сейчас? По двум причинам: во-первых, проекты получились невероятно успешными: у нас аудитория выросла очень серьезно по сравнению с тем, что было, когда мы вещали открыто. Только за прошлый год англоязычные наши проекты... почти 14 миллиардов просмотров. Это им больно. Это больше, чем у наших ближайших конкурентов - Би-Би-Си, CNN... Плюс у них выборы — это уже отработанный у них сценарий: как выборы, надо быстренько всех отвлечь Россией", — заявила Симоньян.
Ранее в эфире она напомнила, что после начала российской спецоперации ряд западных стран, поддерживающих Украину, ограничили работу телеканала и медиагруппы, в том числе отозвали лицензии.
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"В этих странах и, в частности, в США, мы стали работать, как бы это сказать, подпольно. Партизанщина — это известное, и знакомое, и любимое любым человеком, родившимся в Советском Союзе, и выросшим на советских учебниках, и воспитанном советской школой, дело... Мы организовали ряд "партизанских" проектов", — сообщила журналист.
Она также подчеркнула, что удалось увеличить аудиторию в других странах.
"Помимо того, что у нас, конечно, осталось, вещание было усилено в тех странах, которые нам позволяют это делать. Это Латинская Америка, это арабский мир, в Африке мы очень хорошо нарастились", — рассказала медиаменеджер.
Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
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Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под ограничения организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
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Маргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)СШАУкраинаЛатинская АмерикаАнтон АнисимовБи-би-сиГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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