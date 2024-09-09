https://ria.ru/20240909/sibir-1971515751.html
Серышев оценил итоги выборов в Сибири
Серышев оценил итоги выборов в Сибири - РИА Новости, 09.09.2024
Серышев оценил итоги выборов в Сибири
Результаты прошедших выборов в регионах Сибири показывают, что сибиряки проявили активную гражданскую позицию и сплоченность, заявил полномочный представитель... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:32
2024-09-09T08:32
2024-09-09T08:32
политика
республика алтай
россия
кемеровская область
анатолий серышев
андрей турчак
илья середюк
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754249057_0:11:3209:1816_1920x0_80_0_0_9e7bec3b75519c6335baa57e7e3aa176.jpg
НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Результаты прошедших выборов в регионах Сибири показывают, что сибиряки проявили активную гражданскую позицию и сплоченность, заявил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. "В ходе единого дня голосования сибиряки проявили активную гражданскую позицию и сплоченность, поддержав курс на развитие своих регионов и укрепление суверенитета России", – привели слова полпреда в пресс-центре его аппарата. По словам Серышева, выборный процесс в регионах Сибири был организован на самом высоком уровне, а избирательные права граждан в полной мере соблюдены. Кроме того, была обеспечена открытость работы избирательных комиссий, а по информации региональных избирательных комиссий, нарушений, способных поставить под сомнение результаты голосования, не зафиксировано. "Выборы прошли конкурентно и легитимно, их результаты показали высокий уровень консолидации жителей Сибири и доверие к власти. Это особенно значимо в условиях информационного давления, которое оказывают противники нашей страны. Сегодня всем участникам выборного процесса важно выстроить конструктивный диалог, чтобы сообща работать на благо России", – подчеркнул полпред. С 6 по 8 сентября в регионах Сибирского федерального округа прошли выборы высших должностных лиц Республики Алтай и Кемеровской области – Кузбасса, депутатов законодательных органов республик Алтай и Тыва, а также более 160 представительных органов и почти 150 глав муниципалитетов. В Республике Хакасия, наряду с местными кампаниями, состоялись довыборы депутата Государственной Думы РФ. Кроме того, в регионах округа прошли более 110 кампаний по дополнительным выборам депутатов различного уровня. Наиболее высокую явку среди регионов округа традиционно продемонстрировали Кузбасс и Тыва, где в региональных выборах приняли участие почти две трети избирателей. Активно голосовали избиратели и на дистанционном электронном голосовании, использовавшемся на выборах в трех регионах округа, особенно – в Республике Алтай. По предварительным результатам, на выборах высших должностных лиц Республики Алтай и Кемеровской области – Кузбасса победу одержали временно исполняющие обязанности глав регионов Андрей Турчак и Илья Середюк. Депутатом Государственной Думы по Хакасскому одномандатному избирательному округу избран Николай Шульгинов, баллотировавшийся как самовыдвиженец. На выборах депутатов законодательных органов Республики Алтай и Республики Тыва, а также думы Иркутска, наибольшую поддержку получили кандидаты от партии "Единая Россия". Пост главы Абакана сохранил действующий мэр Алексей Лемин.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971432160.html
https://ria.ru/20240317/vybory-1933664989.html
республика алтай
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754249057_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_25884f419fe609240cef91164454c665.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика алтай, россия, кемеровская область, анатолий серышев, андрей турчак, илья середюк, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Алтай, Россия, Кемеровская область, Анатолий Серышев, Андрей Турчак, Илья Середюк, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Серышев оценил итоги выборов в Сибири
Полпред Серышев: сибиряки проявили активную гражданскую позицию и сплоченность
НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Результаты прошедших выборов в регионах Сибири показывают, что сибиряки проявили активную гражданскую позицию и сплоченность, заявил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
"В ходе единого дня голосования сибиряки проявили активную гражданскую позицию и сплоченность, поддержав курс на развитие своих регионов и укрепление суверенитета России", – привели слова полпреда в пресс-центре его аппарата.
По словам Серышева, выборный процесс в регионах Сибири был организован на самом высоком уровне, а избирательные права граждан в полной мере соблюдены. Кроме того, была обеспечена открытость работы избирательных комиссий, а по информации региональных избирательных комиссий, нарушений, способных поставить под сомнение результаты голосования, не зафиксировано.
"Выборы прошли конкурентно и легитимно, их результаты показали высокий уровень консолидации жителей Сибири и доверие к власти. Это особенно значимо в условиях информационного давления, которое оказывают противники нашей страны. Сегодня всем участникам выборного процесса важно выстроить конструктивный диалог, чтобы сообща работать на благо России", – подчеркнул полпред.
С 6 по 8 сентября в регионах Сибирского федерального округа прошли выборы высших должностных лиц Республики Алтай
и Кемеровской области
– Кузбасса, депутатов законодательных органов республик Алтай и Тыва, а также более 160 представительных органов и почти 150 глав муниципалитетов. В Республике Хакасия
, наряду с местными кампаниями, состоялись довыборы депутата Государственной Думы РФ. Кроме того, в регионах округа прошли более 110 кампаний по дополнительным выборам депутатов различного уровня.
Наиболее высокую явку среди регионов округа традиционно продемонстрировали Кузбасс и Тыва, где в региональных выборах приняли участие почти две трети избирателей. Активно голосовали избиратели и на дистанционном электронном голосовании, использовавшемся на выборах в трех регионах округа, особенно – в Республике Алтай.
По предварительным результатам, на выборах высших должностных лиц Республики Алтай и Кемеровской области – Кузбасса победу одержали временно исполняющие обязанности глав регионов Андрей Турчак
и Илья Середюк
. Депутатом Государственной Думы по Хакасскому одномандатному избирательному округу избран Николай Шульгинов
, баллотировавшийся как самовыдвиженец. На выборах депутатов законодательных органов Республики Алтай и Республики Тыва
, а также думы Иркутска
, наибольшую поддержку получили кандидаты от партии "Единая Россия
". Пост главы Абакана
сохранил действующий мэр Алексей Лемин
.