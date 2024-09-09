https://ria.ru/20240909/sibir-1971515751.html

Серышев оценил итоги выборов в Сибири

Серышев оценил итоги выборов в Сибири - РИА Новости, 09.09.2024

Серышев оценил итоги выборов в Сибири

Результаты прошедших выборов в регионах Сибири показывают, что сибиряки проявили активную гражданскую позицию и сплоченность, заявил полномочный представитель... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:32

2024-09-09T08:32

2024-09-09T08:32

политика

республика алтай

россия

кемеровская область

анатолий серышев

андрей турчак

илья середюк

единая россия

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НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Результаты прошедших выборов в регионах Сибири показывают, что сибиряки проявили активную гражданскую позицию и сплоченность, заявил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. "В ходе единого дня голосования сибиряки проявили активную гражданскую позицию и сплоченность, поддержав курс на развитие своих регионов и укрепление суверенитета России", – привели слова полпреда в пресс-центре его аппарата. По словам Серышева, выборный процесс в регионах Сибири был организован на самом высоком уровне, а избирательные права граждан в полной мере соблюдены. Кроме того, была обеспечена открытость работы избирательных комиссий, а по информации региональных избирательных комиссий, нарушений, способных поставить под сомнение результаты голосования, не зафиксировано. "Выборы прошли конкурентно и легитимно, их результаты показали высокий уровень консолидации жителей Сибири и доверие к власти. Это особенно значимо в условиях информационного давления, которое оказывают противники нашей страны. Сегодня всем участникам выборного процесса важно выстроить конструктивный диалог, чтобы сообща работать на благо России", – подчеркнул полпред. С 6 по 8 сентября в регионах Сибирского федерального округа прошли выборы высших должностных лиц Республики Алтай и Кемеровской области – Кузбасса, депутатов законодательных органов республик Алтай и Тыва, а также более 160 представительных органов и почти 150 глав муниципалитетов. В Республике Хакасия, наряду с местными кампаниями, состоялись довыборы депутата Государственной Думы РФ. Кроме того, в регионах округа прошли более 110 кампаний по дополнительным выборам депутатов различного уровня. Наиболее высокую явку среди регионов округа традиционно продемонстрировали Кузбасс и Тыва, где в региональных выборах приняли участие почти две трети избирателей. Активно голосовали избиратели и на дистанционном электронном голосовании, использовавшемся на выборах в трех регионах округа, особенно – в Республике Алтай. По предварительным результатам, на выборах высших должностных лиц Республики Алтай и Кемеровской области – Кузбасса победу одержали временно исполняющие обязанности глав регионов Андрей Турчак и Илья Середюк. Депутатом Государственной Думы по Хакасскому одномандатному избирательному округу избран Николай Шульгинов, баллотировавшийся как самовыдвиженец. На выборах депутатов законодательных органов Республики Алтай и Республики Тыва, а также думы Иркутска, наибольшую поддержку получили кандидаты от партии "Единая Россия". Пост главы Абакана сохранил действующий мэр Алексей Лемин.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971432160.html

https://ria.ru/20240317/vybory-1933664989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, республика алтай, россия, кемеровская область, анатолий серышев, андрей турчак, илья середюк, единая россия, выборы в россии — 2024