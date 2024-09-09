https://ria.ru/20240909/shulginy-1971497889.html

Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии

Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии - РИА Новости, 09.09.2024

Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии

Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии, набирая 55,31% голосов после обработки... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T01:12

2024-09-09T01:12

2024-09-09T01:12

политика

россия

николай шульгинов

госдума рф

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии, набирая 55,31% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Шульгинов (самовыдвижение) набирает 55,31% голосов. Владимир Смышляев ("Справедливая Россия - За правду") набирает 29,80% голосов, Михаил Гайдай ("Партия За!") - 3,09% голосов.

https://ria.ru/20240909/tsik-1971497772.html

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политика, россия, николай шульгинов, госдума рф