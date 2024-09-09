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Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии - РИА Новости, 09.09.2024
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01:12 09.09.2024
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Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии
Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии - РИА Новости, 09.09.2024
Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии
Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии, набирая 55,31% голосов после обработки... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:12
2024-09-09T01:12
политика
россия
николай шульгинов
госдума рф
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии, набирая 55,31% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Шульгинов (самовыдвижение) набирает 55,31% голосов. Владимир Смышляев ("Справедливая Россия - За правду") набирает 29,80% голосов, Михаил Гайдай ("Партия За!") - 3,09% голосов.
https://ria.ru/20240909/tsik-1971497772.html
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политика, россия, николай шульгинов, госдума рф
Политика, Россия, Николай Шульгинов, Госдума РФ
Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии

Экс-министр энергетики Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭкс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов
Экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии, набирая 55,31% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.
Шульгинов (самовыдвижение) набирает 55,31% голосов. Владимир Смышляев ("Справедливая Россия - За правду") набирает 29,80% голосов, Михаил Гайдай ("Партия За!") - 3,09% голосов.
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