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Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии
Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии - РИА Новости, 09.09.2024
Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии
Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии, набирая 55,31% голосов после обработки... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:12
2024-09-09T01:12
2024-09-09T01:12
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николай шульгинов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии, набирая 55,31% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Шульгинов (самовыдвижение) набирает 55,31% голосов. Владимир Смышляев ("Справедливая Россия - За правду") набирает 29,80% голосов, Михаил Гайдай ("Партия За!") - 3,09% голосов.
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политика, россия, николай шульгинов, госдума рф
Политика, Россия, Николай Шульгинов, Госдума РФ
Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии
Экс-министр энергетики Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии