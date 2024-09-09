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Избирком Хакасии признал Шульгинова избранным депутатом Госдумы - РИА Новости, 09.09.2024
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10:42 09.09.2024 (обновлено: 11:01 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/shulginov-1971544163.html
Избирком Хакасии признал Шульгинова избранным депутатом Госдумы
Избирком Хакасии признал Шульгинова избранным депутатом Госдумы - РИА Новости, 09.09.2024
Избирком Хакасии признал Шульгинова избранным депутатом Госдумы
Избирком Хакасии утвердил итоги довыборов депутата в Госдуму по одномандатному округу №35 и признал экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова победителем,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:42
2024-09-09T11:01
политика
госдума рф
николай шульгинов
республика хакасия
выборы в россии — 2024
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КРАСНОЯРСК, 9 сен – РИА Новости. Избирком Хакасии утвердил итоги довыборов депутата в Госдуму по одномандатному округу №35 и признал экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова победителем, сообщает пресс-служба избиркома Хакасии."Избранным депутатом признан Николай Шульгинов, за которого проголосовали 59730 избирателей (55,31%)", - говорится в сообщении.Всего в выборах приняли участие 27,43% избирателей. По ранее опубликованным данным ЦИК, ближайший оппонент Шульгинова Владимир Смышляев ("Справедливая Россия - За правду") набрал 29,80% голосов, Михаил Гайдай ("Партия За!") - 3,09% голосов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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политика, госдума рф, николай шульгинов, республика хакасия, выборы в россии — 2024
Политика, Госдума РФ, Николай Шульгинов, Республика Хакасия, Выборы в России — 2024
Избирком Хакасии признал Шульгинова избранным депутатом Госдумы

Избирком Хакасии признал экс-министра энергетики Шульгинова депутатом ГД

© РИА Новости / Алексей МайшевНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Николай Шульгинов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 9 сен – РИА Новости. Избирком Хакасии утвердил итоги довыборов депутата в Госдуму по одномандатному округу №35 и признал экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова победителем, сообщает пресс-служба избиркома Хакасии.
"Избранным депутатом признан Николай Шульгинов, за которого проголосовали 59730 избирателей (55,31%)", - говорится в сообщении.
Всего в выборах приняли участие 27,43% избирателей. По ранее опубликованным данным ЦИК, ближайший оппонент Шульгинова Владимир Смышляев ("Справедливая Россия - За правду") набрал 29,80% голосов, Михаил Гайдай ("Партия За!") - 3,09% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаГосдума РФНиколай ШульгиновРеспублика ХакасияВыборы в России — 2024
 
 
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