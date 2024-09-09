https://ria.ru/20240909/shulginov-1971544163.html

Избирком Хакасии признал Шульгинова избранным депутатом Госдумы

Избирком Хакасии признал Шульгинова избранным депутатом Госдумы - РИА Новости, 09.09.2024

Избирком Хакасии признал Шульгинова избранным депутатом Госдумы

Избирком Хакасии утвердил итоги довыборов депутата в Госдуму по одномандатному округу №35 и признал экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова победителем,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:42

2024-09-09T10:42

2024-09-09T11:01

политика

госдума рф

николай шульгинов

республика хакасия

выборы в россии — 2024

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КРАСНОЯРСК, 9 сен – РИА Новости. Избирком Хакасии утвердил итоги довыборов депутата в Госдуму по одномандатному округу №35 и признал экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова победителем, сообщает пресс-служба избиркома Хакасии."Избранным депутатом признан Николай Шульгинов, за которого проголосовали 59730 избирателей (55,31%)", - говорится в сообщении.Всего в выборах приняли участие 27,43% избирателей. По ранее опубликованным данным ЦИК, ближайший оппонент Шульгинова Владимир Смышляев ("Справедливая Россия - За правду") набрал 29,80% голосов, Михаил Гайдай ("Партия За!") - 3,09% голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, николай шульгинов, республика хакасия, выборы в россии — 2024