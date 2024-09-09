https://ria.ru/20240909/shulginov-1971544163.html
Избирком Хакасии признал Шульгинова избранным депутатом Госдумы
Избирком Хакасии признал Шульгинова избранным депутатом Госдумы - РИА Новости, 09.09.2024
Избирком Хакасии признал Шульгинова избранным депутатом Госдумы
Избирком Хакасии утвердил итоги довыборов депутата в Госдуму по одномандатному округу №35 и признал экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова победителем,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:42
2024-09-09T10:42
2024-09-09T11:01
политика
госдума рф
николай шульгинов
республика хакасия
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969249581_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c57bbeec180429fe0e10b11fdece660a.jpg
КРАСНОЯРСК, 9 сен – РИА Новости. Избирком Хакасии утвердил итоги довыборов депутата в Госдуму по одномандатному округу №35 и признал экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова победителем, сообщает пресс-служба избиркома Хакасии."Избранным депутатом признан Николай Шульгинов, за которого проголосовали 59730 избирателей (55,31%)", - говорится в сообщении.Всего в выборах приняли участие 27,43% избирателей. По ранее опубликованным данным ЦИК, ближайший оппонент Шульгинова Владимир Смышляев ("Справедливая Россия - За правду") набрал 29,80% голосов, Михаил Гайдай ("Партия За!") - 3,09% голосов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969249581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c09106fc3e400c4b0a1cdbeb388e6537.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, николай шульгинов, республика хакасия, выборы в россии — 2024
Политика, Госдума РФ, Николай Шульгинов, Республика Хакасия, Выборы в России — 2024
Избирком Хакасии признал Шульгинова избранным депутатом Госдумы
Избирком Хакасии признал экс-министра энергетики Шульгинова депутатом ГД