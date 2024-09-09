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Суд Москвы оштрафовал Баданина* за посты без маркировки иноагента - РИА Новости, 09.09.2024
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17:25 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/shtraf-1971662170.html
Суд Москвы оштрафовал Баданина* за посты без маркировки иноагента
Суд Москвы оштрафовал Баданина* за посты без маркировки иноагента - РИА Новости, 09.09.2024
Суд Москвы оштрафовал Баданина* за посты без маркировки иноагента
Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина* на 30 тысяч рублей за публикацию постов без маркировки иноагента,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:25
2024-09-09T17:25
происшествия
россия
москва
роман баданин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина* на 30 тысяч рублей за публикацию постов без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Баданин* Роман Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Главред интернет-СМИ" Проект"** Баданин* в июле 2021 года был включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.* Включен в реестр СМИ-иностранных агентов** Организация признана нежелательной в Российской Федерации
https://ria.ru/20240909/shtrafy-1971601323.html
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происшествия, россия, москва, роман баданин
Происшествия, Россия, Москва, Роман Баданин
Суд Москвы оштрафовал Баданина* за посты без маркировки иноагента

Суд оштрафовал Баданина* на 30 тысяч рублей за посты без маркировки иноагента

© Фото : Роман Баданин/FacebookРоман Баданин
Роман Баданин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Роман Баданин/Facebook
Роман Баданин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина* на 30 тысяч рублей за публикацию постов без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Баданин* Роман Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Роскомнадзоре рассказали о судах над иноагентами из-за маркировки
Вчера, 14:05
Главред интернет-СМИ" Проект"** Баданин* в июле 2021 года был включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.
* Включен в реестр СМИ-иностранных агентов
** Организация признана нежелательной в Российской Федерации
Матвей Ганапольский* - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Ганапольскому*
8 мая, 09:55
 
ПроисшествияРоссияМоскваРоман Баданин
 
 
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