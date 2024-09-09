https://ria.ru/20240909/shtraf-1971662170.html
Суд Москвы оштрафовал Баданина* за посты без маркировки иноагента
Суд Москвы оштрафовал Баданина* за посты без маркировки иноагента - РИА Новости, 09.09.2024
Суд Москвы оштрафовал Баданина* за посты без маркировки иноагента
Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина* на 30 тысяч рублей за публикацию постов без маркировки иноагента,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:25
2024-09-09T17:25
2024-09-09T17:25
происшествия
россия
москва
роман баданин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина* на 30 тысяч рублей за публикацию постов без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Баданин* Роман Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Главред интернет-СМИ" Проект"** Баданин* в июле 2021 года был включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.* Включен в реестр СМИ-иностранных агентов** Организация признана нежелательной в Российской Федерации
https://ria.ru/20240909/shtrafy-1971601323.html
https://ria.ru/20240508/shtraf-1944594364.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, роман баданин
Происшествия, Россия, Москва, Роман Баданин
Суд Москвы оштрафовал Баданина* за посты без маркировки иноагента
Суд оштрафовал Баданина* на 30 тысяч рублей за посты без маркировки иноагента