https://ria.ru/20240909/shtraf-1971662170.html

Суд Москвы оштрафовал Баданина* за посты без маркировки иноагента

Суд Москвы оштрафовал Баданина* за посты без маркировки иноагента - РИА Новости, 09.09.2024

Суд Москвы оштрафовал Баданина* за посты без маркировки иноагента

Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина* на 30 тысяч рублей за публикацию постов без маркировки иноагента,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:25

2024-09-09T17:25

2024-09-09T17:25

происшествия

россия

москва

роман баданин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина* на 30 тысяч рублей за публикацию постов без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Баданин* Роман Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Главред интернет-СМИ" Проект"** Баданин* в июле 2021 года был включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.* Включен в реестр СМИ-иностранных агентов** Организация признана нежелательной в Российской Федерации

https://ria.ru/20240909/shtrafy-1971601323.html

https://ria.ru/20240508/shtraf-1944594364.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, роман баданин