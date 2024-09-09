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Chervon и Shell готовятся к удару шторма "Франсин" по США - РИА Новости, 09.09.2024
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23:31 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/shtorm-1971714640.html
Chervon и Shell готовятся к удару шторма "Франсин" по США
Chervon и Shell готовятся к удару шторма "Франсин" по США - РИА Новости, 09.09.2024
Chervon и Shell готовятся к удару шторма "Франсин" по США
Американские энергетические гиганты Chevron и Shell заявили в понедельник, что принимают меры по подготовке к приходу тропического шторма "Франсин", который... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T23:31
2024-09-09T23:31
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Американские энергетические гиганты Chevron и Shell заявили в понедельник, что принимают меры по подготовке к приходу тропического шторма "Франсин", который сформировался в Мексиканском заливе и движется по направлению к США. "Chevron внимательно следит за изменениями в системе тропиков", - говорится в обнародованном заявлении Chevron. Из него следует, что ряд сотрудников в целях безопасности были вывезены с некоторых предприятий в преддверии приближающегося шторма, однако объемы производства компании находятся на прежнем уровне. Chevron подчеркнула, что в ближайшие дни намерена активно следить за траекторией движения тропического циклона. В свою очередь, Shell заявила, что эвакуирует второстепенный персонал со своих нефтяных вышек в Мексиканском заливе, а также приостанавливает бурение на нефтяных платформах Perdido и Whale, но сотрудников этих объектов вывозить не планирует. Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, тропический шторм "Франсин" движется на северо-запад со скоростью 7 километров в час. Штормовое предупреждение уже объявлено для побережья американских штатов Луизиана и Техас.
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в мире, цены на нефть, мексиканский залив, сша, луизиана, chevron , shell
В мире, Цены на нефть, Мексиканский залив, США, Луизиана, Chevron , Shell
Chervon и Shell готовятся к удару шторма "Франсин" по США

Chervon и Shell внимательно следят за приближающимся к США штормом "Франсин"

© Фото : Космонавт Олег Новицкий / VkontakteУраган
Ураган - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Космонавт Олег Новицкий / Vkontakte
Ураган. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Американские энергетические гиганты Chevron и Shell заявили в понедельник, что принимают меры по подготовке к приходу тропического шторма "Франсин", который сформировался в Мексиканском заливе и движется по направлению к США.
«
"Chevron внимательно следит за изменениями в системе тропиков", - говорится в обнародованном заявлении Chevron. Из него следует, что ряд сотрудников в целях безопасности были вывезены с некоторых предприятий в преддверии приближающегося шторма, однако объемы производства компании находятся на прежнем уровне. Chevron подчеркнула, что в ближайшие дни намерена активно следить за траекторией движения тропического циклона.
В свою очередь, Shell заявила, что эвакуирует второстепенный персонал со своих нефтяных вышек в Мексиканском заливе, а также приостанавливает бурение на нефтяных платформах Perdido и Whale, но сотрудников этих объектов вывозить не планирует.
Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, тропический шторм "Франсин" движется на северо-запад со скоростью 7 километров в час. Штормовое предупреждение уже объявлено для побережья американских штатов Луизиана и Техас.
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В миреЦены на нефтьМексиканский заливСШАЛуизианаChevronShell
 
 
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