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Chervon и Shell готовятся к удару шторма "Франсин" по США
Chervon и Shell готовятся к удару шторма "Франсин" по США - РИА Новости, 09.09.2024
Chervon и Shell готовятся к удару шторма "Франсин" по США
Американские энергетические гиганты Chevron и Shell заявили в понедельник, что принимают меры по подготовке к приходу тропического шторма "Франсин", который... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T23:31
2024-09-09T23:31
2024-09-09T23:31
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Американские энергетические гиганты Chevron и Shell заявили в понедельник, что принимают меры по подготовке к приходу тропического шторма "Франсин", который сформировался в Мексиканском заливе и движется по направлению к США. "Chevron внимательно следит за изменениями в системе тропиков", - говорится в обнародованном заявлении Chevron. Из него следует, что ряд сотрудников в целях безопасности были вывезены с некоторых предприятий в преддверии приближающегося шторма, однако объемы производства компании находятся на прежнем уровне. Chevron подчеркнула, что в ближайшие дни намерена активно следить за траекторией движения тропического циклона. В свою очередь, Shell заявила, что эвакуирует второстепенный персонал со своих нефтяных вышек в Мексиканском заливе, а также приостанавливает бурение на нефтяных платформах Perdido и Whale, но сотрудников этих объектов вывозить не планирует. Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, тропический шторм "Франсин" движется на северо-запад со скоростью 7 километров в час. Штормовое предупреждение уже объявлено для побережья американских штатов Луизиана и Техас.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, мексиканский залив, сша, луизиана, chevron , shell
В мире, Цены на нефть, Мексиканский залив, США, Луизиана, Chevron , Shell
Chervon и Shell готовятся к удару шторма "Франсин" по США
Chervon и Shell внимательно следят за приближающимся к США штормом "Франсин"