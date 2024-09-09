https://ria.ru/20240909/sholts-1971708542.html

"Могли избежать". В Германии оценили план Шольца по Украине

"Могли избежать". В Германии оценили план Шольца по Украине - РИА Новости, 09.09.2024

"Могли избежать". В Германии оценили план Шольца по Украине

Подготовка Шольцем плана по завершению боевых действий на Украине говорит о признании провала НАТО, заявил немецкий журналист Манаф Хассан. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T22:16

2024-09-09T22:16

2024-09-09T22:16

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германия

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олаф шольц

дмитрий песков

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 сен —РИА Новости. Подготовка Шольцем плана по завершению боевых действий на Украине говорит о признании провала НАТО, заявил немецкий журналист Манаф Хассан."Олаф Шольц хочет мирной конференции с Россией. Это значит, что план НАТО провалился. Войны и смертей можно было избежать. Мир был возможен гораздо раньше. Дипломатическая позиция Украины за 2,5 года ослабла. Поставки оружия не принесли тех результатов, какие могли принести мирные переговоры", — написал журналист в соцсети X.Ранее газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. Приближенный к немецкому правительству источник сообщил обозревателям, что план может включать территориальные уступки со стороны Украины.На прошлой неделе Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о подготовке канцлером ФРГ Олафом Шольцем плана урегулирования, но не знают деталей. По его словам, Россия не отмахивается ни от каких планов по урегулированию украинского вопроса, но нужно знать детали. Кроме того, очертания разрешения конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет.

https://ria.ru/20240909/sholts-1971567680.html

https://ria.ru/20240909/sholts-1971500710.html

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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, дмитрий песков, нато