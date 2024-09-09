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"Могли избежать". В Германии оценили план Шольца по Украине - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/sholts-1971708542.html
"Могли избежать". В Германии оценили план Шольца по Украине
"Могли избежать". В Германии оценили план Шольца по Украине - РИА Новости, 09.09.2024
"Могли избежать". В Германии оценили план Шольца по Украине
Подготовка Шольцем плана по завершению боевых действий на Украине говорит о признании провала НАТО, заявил немецкий журналист Манаф Хассан. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T22:16
2024-09-09T22:16
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
дмитрий песков
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 сен —РИА Новости. Подготовка Шольцем плана по завершению боевых действий на Украине говорит о признании провала НАТО, заявил немецкий журналист Манаф Хассан."Олаф Шольц хочет мирной конференции с Россией. Это значит, что план НАТО провалился. Войны и смертей можно было избежать. Мир был возможен гораздо раньше. Дипломатическая позиция Украины за 2,5 года ослабла. Поставки оружия не принесли тех результатов, какие могли принести мирные переговоры", — написал журналист в соцсети X.Ранее газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. Приближенный к немецкому правительству источник сообщил обозревателям, что план может включать территориальные уступки со стороны Украины.На прошлой неделе Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о подготовке канцлером ФРГ Олафом Шольцем плана урегулирования, но не знают деталей. По его словам, Россия не отмахивается ни от каких планов по урегулированию украинского вопроса, но нужно знать детали. Кроме того, очертания разрешения конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет.
https://ria.ru/20240909/sholts-1971567680.html
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Могли избежать". В Германии оценили план Шольца по Украине

Журналист Хассан: план Шольца по Украине является признанием провала НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен РИА Новости. Подготовка Шольцем плана по завершению боевых действий на Украине говорит о признании провала НАТО, заявил немецкий журналист Манаф Хассан.
"Олаф Шольц хочет мирной конференции с Россией. Это значит, что план НАТО провалился. Войны и смертей можно было избежать. Мир был возможен гораздо раньше. Дипломатическая позиция Украины за 2,5 года ослабла. Поставки оружия не принесли тех результатов, какие могли принести мирные переговоры", — написал журналист в соцсети X.
Канцлер Германии Олаф Шольц на полигоне в Литве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта
Вчера, 11:56
Ранее газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. Приближенный к немецкому правительству источник сообщил обозревателям, что план может включать территориальные уступки со стороны Украины.
На прошлой неделе Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о подготовке канцлером ФРГ Олафом Шольцем плана урегулирования, но не знают деталей. По его словам, Россия не отмахивается ни от каких планов по урегулированию украинского вопроса, но нужно знать детали. Кроме того, очертания разрешения конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Госдуме призвали Шольца покаяться перед Россией
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцДмитрий ПесковНАТО
 
 
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