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СМИ: Шольц готовит мирный план по Украине - РИА Новости, 09.09.2024
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12:47 09.09.2024 (обновлено: 13:57 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/sholts-1971581446.html
СМИ: Шольц готовит мирный план по Украине
СМИ: Шольц готовит мирный план по Украине - РИА Новости, 09.09.2024
СМИ: Шольц готовит мирный план по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц готовит свой план по завершению боевых действий на Украине, пишет газета La Repubblica. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:47
2024-09-09T13:57
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц готовит свой план по завершению боевых действий на Украине, пишет газета La Repubblica."У Олафа Шольца есть план: войти в историю как "канцлер мира", — говорится в материале.Как указали журналисты, на подобное решение политика повлияли сокрушительные результаты выборов в Тюрингии и Саксонии, а также слухи о его возможной отставке: таким планом он может выйти из проблемной ситуации, разыграв украинскую карту.Приближенный к немецкому правительству источник также сообщил обозревателям, что план может включать территориальные уступки со стороны Украины.Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о подготовке канцлером ФРГ Олафом Шольцем плана урегулирования конфликта на Украине, но не знают деталей. По его словам, Россия не отмахивается ни от каких планов по урегулированию украинского вопроса, но нужно знать детали. Кроме того, очертания разрешения конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет.
https://ria.ru/20240909/sholts-1971567680.html
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в мире, украина, германия, тюрингия, олаф шольц, политика
В мире, Украина, Германия, Тюрингия, Олаф Шольц, Политика
СМИ: Шольц готовит мирный план по Украине

La Repubblica: Шольц готовит план по завершению конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц готовит свой план по завершению боевых действий на Украине, пишет газета La Repubblica.
«
"У Олафа Шольца есть план: войти в историю как "канцлер мира", — говорится в материале.
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Как указали журналисты, на подобное решение политика повлияли сокрушительные результаты выборов в Тюрингии и Саксонии, а также слухи о его возможной отставке: таким планом он может выйти из проблемной ситуации, разыграв украинскую карту.
Приближенный к немецкому правительству источник также сообщил обозревателям, что план может включать территориальные уступки со стороны Украины.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о подготовке канцлером ФРГ Олафом Шольцем плана урегулирования конфликта на Украине, но не знают деталей. По его словам, Россия не отмахивается ни от каких планов по урегулированию украинского вопроса, но нужно знать детали. Кроме того, очертания разрешения конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет.
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