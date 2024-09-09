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"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта
"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта - РИА Новости, 09.09.2024
"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о завершении конфликта на Украине из-за краха немецкой экономики, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:56
2024-09-09T11:56
2024-09-09T13:34
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о завершении конфликта на Украине из-за краха немецкой экономики, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Потребовались лишь разрушение экономики его страны и осознание того, что НАТО подорвала его газопроводы, чтобы он наконец-то сказал что-то разумное. <…> Да, время для этого пришло! Осознавать это так поздно — преступно!" — написал политик.Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
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В мире, Украина, Россия, Германия, Флориан Филиппо, Олаф Шольц, НАТО, Патриот, Владимир Путин, Политика
"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта
Филиппо: Шольц заговорил о завершении конфликта из-за краха экономики Германии