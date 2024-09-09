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"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта - РИА Новости, 09.09.2024
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11:56 09.09.2024 (обновлено: 13:34 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/sholts-1971567680.html
"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта
"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта - РИА Новости, 09.09.2024
"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о завершении конфликта на Украине из-за краха немецкой экономики, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:56
2024-09-09T13:34
в мире
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о завершении конфликта на Украине из-за краха немецкой экономики, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.&quot;Потребовались лишь разрушение экономики его страны и осознание того, что НАТО подорвала его газопроводы, чтобы он наконец-то сказал что-то разумное. &lt;…&gt; Да, время для этого пришло! Осознавать это так поздно — преступно!&quot; — написал политик.Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20240909/okhota-1971536031.html
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в мире, украина, россия, германия, флориан филиппо, олаф шольц, нато, патриот, владимир путин, политика
В мире, Украина, Россия, Германия, Флориан Филиппо, Олаф Шольц, НАТО, Патриот, Владимир Путин, Политика
"Преступно". Во Франции объяснили слова Шольца о завершении конфликта

Филиппо: Шольц заговорил о завершении конфликта из-за краха экономики Германии

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Олаф Шольц на полигоне в Литве
Канцлер Германии Олаф Шольц на полигоне в Литве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о завершении конфликта на Украине из-за краха немецкой экономики, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"Потребовались лишь разрушение экономики его страны и осознание того, что НАТО подорвала его газопроводы, чтобы он наконец-то сказал что-то разумное. <…> Да, время для этого пришло! Осознавать это так поздно — преступно!" — написал политик.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Вчера, 10:21
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры
Вчера, 08:24
 
В миреУкраинаРоссияГерманияФлориан ФилиппоОлаф ШольцНАТОПатриотВладимир ПутинПолитика
 
 
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