В Госдуме призвали Шольца покаяться перед Россией
Депутат ГД Шеремет призвал Шольца покаяться перед Россией и ее народом
© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее народом за разжигание конфликта на Украине и поставки оружия Киеву.
Ранее Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.
"После обстрелов наших мирных городов нацистский режим (Владимира — Прим. Ред.) Зеленского может спасти только капитуляция, а вот Шольцу стоит покаяться перед Россией и ее народом за поставки оружия и разжигание конфликта на Украине. Покаяться перед жертвами, которые погибли от немецкого оружия", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, именно с подачи Шольца немецкий народ оказался втянутым в спонсирование нацистского режима на Украине и противостояние с Москвой, направляя наемников для нанесения ударов по российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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