Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали Шольца покаяться перед Россией - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 09.09.2024 (обновлено: 03:21 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/sholts-1971500710.html
В Госдуме призвали Шольца покаяться перед Россией
В Госдуме призвали Шольца покаяться перед Россией - РИА Новости, 09.09.2024
В Госдуме призвали Шольца покаяться перед Россией
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее народом за разжигание РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T02:05
2024-09-09T03:21
россия
сша
украина
олаф шольц
михаил шеремет
сергей лавров
нато
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_0:157:3302:2014_1920x0_80_0_0_a9130fcc4746200682118a3380f67817.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее народом за разжигание конфликта на Украине и поставки оружия Киеву. Ранее Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине. "После обстрелов наших мирных городов нацистский режим (Владимира — Прим. Ред.) Зеленского может спасти только капитуляция, а вот Шольцу стоит покаяться перед Россией и ее народом за поставки оружия и разжигание конфликта на Украине. Покаяться перед жертвами, которые погибли от немецкого оружия", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, именно с подачи Шольца немецкий народ оказался втянутым в спонсирование нацистского режима на Украине и противостояние с Москвой, направляя наемников для нанесения ударов по российской территории.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971194333.html
https://ria.ru/20240902/sholts-1970007340.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_75e5e84e2da7146d761943029a1fa384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, олаф шольц, михаил шеремет, сергей лавров, нато, госдума рф, в мире
Россия, США, Украина, Олаф Шольц, Михаил Шеремет, Сергей Лавров, НАТО, Госдума РФ, В мире
В Госдуме призвали Шольца покаяться перед Россией

Депутат ГД Шеремет призвал Шольца покаяться перед Россией и ее народом

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее народом за разжигание конфликта на Украине и поставки оружия Киеву.
Ранее Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"Никто не спрашивал": Шольц нарвался на грубость после встречи с Зеленским
6 сентября, 22:48
"После обстрелов наших мирных городов нацистский режим (Владимира — Прим. Ред.) Зеленского может спасти только капитуляция, а вот Шольцу стоит покаяться перед Россией и ее народом за поставки оружия и разжигание конфликта на Украине. Покаяться перед жертвами, которые погибли от немецкого оружия", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, именно с подачи Шольца немецкий народ оказался втянутым в спонсирование нацистского режима на Украине и противостояние с Москвой, направляя наемников для нанесения ударов по российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Сопредседатель АдГ посоветовала Шольцу собирать чемоданы
2 сентября, 15:25
 
РоссияСШАУкраинаОлаф ШольцМихаил ШереметСергей ЛавровНАТОГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала