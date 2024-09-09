https://ria.ru/20240909/shkolnik-1971620989.html
В Гамбурге разыскивают школьника с предметом, похожим на оружие
В Гамбурге разыскивают школьника с предметом, похожим на оружие - РИА Новости, 09.09.2024
В Гамбурге разыскивают школьника с предметом, похожим на оружие
В одной из школ Гамбурга этим утром был замечен школьник с предметом, похожим на оружие, в учебном заведении проведены оперативно-розыскные мероприятия,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:07
2024-09-09T15:07
2024-09-09T15:07
гамбург (город)
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БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. В одной из школ Гамбурга этим утром был замечен школьник с предметом, похожим на оружие, в учебном заведении проведены оперативно-розыскные мероприятия, учащийся пока не найден, сообщает полиция города в соцсети X. "Сегодня утром между учениками произошла ссора. В ходе ссоры у одного из учеников было замечено оружие", - говорится в сообщении. В настоящее время неизвестно, было ли это огнестрельное оружие или же муляж. Первые сообщения поступили в полицию утром, затем в школе были проведены оперативно-розыскные мероприятия, однако школьник с оружием обнаружен не был. Полиция продолжает его поиски.
https://ria.ru/20240908/strelba-1971417345.html
гамбург (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гамбург (город), в мире
В Гамбурге разыскивают школьника с предметом, похожим на оружие
В Гамбурге разыскивают школьника с предметом, похожим на огнестрельное оружие