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В Гамбурге разыскивают школьника с предметом, похожим на оружие - РИА Новости, 09.09.2024
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15:07 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/shkolnik-1971620989.html
В Гамбурге разыскивают школьника с предметом, похожим на оружие
В Гамбурге разыскивают школьника с предметом, похожим на оружие - РИА Новости, 09.09.2024
В Гамбурге разыскивают школьника с предметом, похожим на оружие
В одной из школ Гамбурга этим утром был замечен школьник с предметом, похожим на оружие, в учебном заведении проведены оперативно-розыскные мероприятия,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:07
2024-09-09T15:07
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БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. В одной из школ Гамбурга этим утром был замечен школьник с предметом, похожим на оружие, в учебном заведении проведены оперативно-розыскные мероприятия, учащийся пока не найден, сообщает полиция города в соцсети X. "Сегодня утром между учениками произошла ссора. В ходе ссоры у одного из учеников было замечено оружие", - говорится в сообщении. В настоящее время неизвестно, было ли это огнестрельное оружие или же муляж. Первые сообщения поступили в полицию утром, затем в школе были проведены оперативно-розыскные мероприятия, однако школьник с оружием обнаружен не был. Полиция продолжает его поиски.
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гамбург (город), в мире
Гамбург (город), В мире
В Гамбурге разыскивают школьника с предметом, похожим на оружие

В Гамбурге разыскивают школьника с предметом, похожим на огнестрельное оружие

© AP Photo / Matthias SchraderСотрудники полиции Германии
Сотрудники полиции Германии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Сотрудники полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. В одной из школ Гамбурга этим утром был замечен школьник с предметом, похожим на оружие, в учебном заведении проведены оперативно-розыскные мероприятия, учащийся пока не найден, сообщает полиция города в соцсети X.
"Сегодня утром между учениками произошла ссора. В ходе ссоры у одного из учеников было замечено оружие", - говорится в сообщении. В настоящее время неизвестно, было ли это огнестрельное оружие или же муляж.
Первые сообщения поступили в полицию утром, затем в школе были проведены оперативно-розыскные мероприятия, однако школьник с оружием обнаружен не был. Полиция продолжает его поиски.
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