Что посмотреть: самые яркие сериалы, которые выйдут в онлайн-кинотеатрах
В Сочи открывается фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
© Фото : Онлайн-кинотеатр KIONКадр из сериала "Танго на осколках"
© Фото : Онлайн-кинотеатр KION
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. В Сочи открывается фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Крупнейшие стриминговые платформы представят российские фильмы и премьерные сериалы. Самые обсуждаемые — в материале РИА Новости.
Записаться на танго
© Фото : Онлайн-кинотеатр KIONКадр из сериала "Танго на осколках"
© Фото : Онлайн-кинотеатр KION
Кадр из сериала "Танго на осколках"
В "Танго на осколках" Сергея Сенцова Юлия Снигирь играет женщину по имени Нора, которая после смерти мужа выясняет, что он ей изменял и увлекался танго. Чтобы выяснить подробности, она сама отправляется на танцы. В результате не только раскрывает секреты покойного супруга, но и обретает новую себя. В этой мелодраме много красивых костюмов, чувственных взглядов и грациозных движений. А еще — актеры Денис Шведов, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко.
Платформа: Kion.
Окунуться в мир глянца
© Фото : Онлайн-кинотеатр KIONКадр из сериала "Первый номер"
© Фото : Онлайн-кинотеатр KION
Кадр из сериала "Первый номер"
В драмеди "Первый номер" режиссер Клим Козинский рассказывает об изнанке работы в глянце. Главный герой Константин Иноземцев (Евгений Цыганов) когда-то был легендарной фигурой модной тусовки. Он написал книгу-бестселлер, сорил деньгами и разбивал женские сердца. Но от былого ничего не осталось, кроме желания жить на широкую ногу. Иноземцев все глубже погружается в долги и депрессию, пока не получает шанс реанимировать карьеру — стать шеф-редактором журнала. В фильме снялись Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Игорь Верник и Леонид Ярмольник.
Платформа: Kion.
Разгадать провинциальную тайну
© 1-2-3 Production (2024) Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
© 1-2-3 Production (2024)
Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Сериал "Подслушано в Рыбинске" Петра Тодоровского начинается с того, что к рядовому журналисту небольшой газеты провинциального города Юре неожиданно стали приходить видения будущих убийств. Кажется, их можно предотвратить. Но в какой-то момент расследование заходит в тупик: журналист сам оказывается подозреваемым. Это ироничный детектив с Тимофеем Трибунцевым и звездой сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Рузилем Минекаевым.
Платформа: Premier.
Найти смысл жизни
© Okko (2024) Кадр из сериала "Урок"
© Okko (2024)
Кадр из сериала "Урок"
Герой сериала "Урок" режиссера Сергея Филатова Антон был успешным музыкантом, но после аварии, в которой погибла его девушка, все пошло под откос. Год в наркологической клинике, множество нелепых татуировок и утрата смысла жизни — таким он возвращается в родной город к брату. Тот готов помочь, но в обмен на услугу: Антон должен устроиться в школу к проблемным подросткам и преподать самый главный урок — жизненный. Драма о взрослении с Юрой Борисовым в главной роли.
Платформа: Okko.
Взглянуть на подростковую любовь
© "Киностудия КИТ"Кадр из сериала "Жвачка"
© "Киностудия КИТ"
Кадр из сериала "Жвачка"
Драма "Жвачка" Александра Цоя о подростковой любви. Персонаж Дарьи Балабановой, девочка Галя из детдома влюбляется в популярного стримера Ганса. Ее чувства быстро надоедают мажору из благополучной московской семьи, привыкшего к ничему не обязывающим отношениям. Ганс хочет завершить роман и отвязаться от прилипчивой девушки. Но та готова биться за свою любовь.
Платформа: Premier.
Задуматься о справедливости
© Okko (2024) Кадр из сериала "Аутсорс"
© Okko (2024)
Кадр из сериала "Аутсорс"
Все больше специалистов сегодня работает на аутсорсе, но не для каждой профессии это подходит. Действие сериала "Аутсорс" Душана Глигорова разворачивается в середине 1990-х, когда смертная казнь еще была разрешена. Костя, сотрудник тюрьмы специального назначения, должен приводить приговор в исполнение. Он решил делегировать эту обязанность другим людям при их желании. Например, дать возможность матери отомстить насильнику за смерть ее дочери. В главной роли — Иван Янковский.
Платформа: Okko.
Оказаться в сказке
© Фото : Онлайн-кинотеатр STARTНа съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
На съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"
В сериале "Последний богатырь. Наследие" режиссера Антона Маслова главному герою франшизы Ивану уже исполнилось 50 — Виктора Хориняка "состарили" для роли. Он живет в Белогорье с супругой, воспитывает двоих дочерей. Одной из них придется вернуться в прошлое, чтобы спасти родные просторы и отца. На экране — как знакомые персонажи сказки, так и новые лица: Никита Кологривый, Виктор Сухоруков.
Платформа: Start.
Пережить полярную зиму
© ИРИ (2024) Кадр из сериала "Челюскин. Первые"
© ИРИ (2024)
Кадр из сериала "Челюскин. Первые"
Сериал "Челюскин. Первые" Степана Коршунова — о легендарной истории ледокольного парохода "Челюскин". Экспедиция под руководством прославленного исследователя Отто Шмидта должна была отработать схему доставки грузов по Северному морскому пути за одну летнюю навигацию, но затея не удалась. Корабль заблокировали льды и в конце концов раздавили его. Сто четыре человека провели два месяца в условиях жестокой полярной зимы, но выжили и стали героями. Шоураннер проекта — Федор Бондарчук.
Платформа: Wink.
Посмеяться над приключениями авантюристов
© LOCATOR/Плюс СтудияКадр из сериала "Красная поляна"
© LOCATOR/Плюс Студия
Кадр из сериала "Красная поляна"
Комедия "Красная поляна" режиссера "Беспринципных" Романа Прыгунова переносит зрителей на олимпийский курорт. Сюда приезжает столичная авантюристка Саша. Устав от Москвы, она ищет новых эмоций и приключений — и находит их в лице местного начальника службы безопасности Михалыча. В обмен на освобождение он предлагает Саше работать под прикрытием — подружиться с персоналом отеля и вычислить преступников. Легкая и веселая история о любви, дружбе и простых ценностях на фоне заснеженных гор, закатов и рассветов.
Платформа: "Кинопоиск".
Узнать о денежных махинациях
© Онлайн-кинотеатр ИВИКадр из сериала "Чужие деньги"
© Онлайн-кинотеатр ИВИ
Кадр из сериала "Чужие деньги"
Звезда "Триггера" Максим Матвеев играет в сериале режиссера Игоря Твердохлебова "Чужие деньги" обнальщика — он легко и умело конвертирует безналичные деньги в кеш. Обманув влиятельных людей, главный герой вынужден скрываться: вместо себя он выставляет двойника. Они как две капли воды похожи внешне, а вот по уму — не очень. Двойник — провинциал Юрий, не отличающийся сообразительностью. Но он все равно постарается подменить гениального афериста. В криминальной драме снимались Стася Милославская, Филипп Янковский и Гоша Куценко.
Платформа: "Иви".
Театры открывают сезон: самые яркие премьеры
2 сентября, 08:00