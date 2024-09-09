https://ria.ru/20240909/serialy-1970628861.html

Что посмотреть: самые яркие сериалы, которые выйдут в онлайн-кинотеатрах

Что посмотреть: самые яркие сериалы, которые выйдут в онлайн-кинотеатрах - РИА Новости, 09.09.2024

Что посмотреть: самые яркие сериалы, которые выйдут в онлайн-кинотеатрах

В Сочи открывается фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Крупнейшие стриминговые платформы представят российские фильмы и премьерные сериалы. Самые... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:00

2024-09-09T08:00

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. В Сочи открывается фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Крупнейшие стриминговые платформы представят российские фильмы и премьерные сериалы. Самые обсуждаемые — в материале РИА Новости.Записаться на тангоВ "Танго на осколках" Сергея Сенцова Юлия Снигирь играет женщину по имени Нора, которая после смерти мужа выясняет, что он ей изменял и увлекался танго. Чтобы выяснить подробности, она сама отправляется на танцы. В результате не только раскрывает секреты покойного супруга, но и обретает новую себя. В этой мелодраме много красивых костюмов, чувственных взглядов и грациозных движений. А еще — актеры Денис Шведов, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко.Платформа: Kion.Окунуться в мир глянцаВ драмеди "Первый номер" режиссер Клим Козинский рассказывает об изнанке работы в глянце. Главный герой Константин Иноземцев (Евгений Цыганов) когда-то был легендарной фигурой модной тусовки. Он написал книгу-бестселлер, сорил деньгами и разбивал женские сердца. Но от былого ничего не осталось, кроме желания жить на широкую ногу. Иноземцев все глубже погружается в долги и депрессию, пока не получает шанс реанимировать карьеру — стать шеф-редактором журнала. В фильме снялись Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Игорь Верник и Леонид Ярмольник.Платформа: Kion.Разгадать провинциальную тайнуСериал "Подслушано в Рыбинске" Петра Тодоровского начинается с того, что к рядовому журналисту небольшой газеты провинциального города Юре неожиданно стали приходить видения будущих убийств. Кажется, их можно предотвратить. Но в какой-то момент расследование заходит в тупик: журналист сам оказывается подозреваемым. Это ироничный детектив с Тимофеем Трибунцевым и звездой сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Рузилем Минекаевым.Платформа: Premier.Найти смысл жизниГерой сериала "Урок" режиссера Сергея Филатова Антон был успешным музыкантом, но после аварии, в которой погибла его девушка, все пошло под откос. Год в наркологической клинике, множество нелепых татуировок и утрата смысла жизни — таким он возвращается в родной город к брату. Тот готов помочь, но в обмен на услугу: Антон должен устроиться в школу к проблемным подросткам и преподать самый главный урок — жизненный. Драма о взрослении с Юрой Борисовым в главной роли.Платформа: Okko.Взглянуть на подростковую любовьДрама "Жвачка" Александра Цоя о подростковой любви. Персонаж Дарьи Балабановой, девочка Галя из детдома влюбляется в популярного стримера Ганса. Ее чувства быстро надоедают мажору из благополучной московской семьи, привыкшего к ничему не обязывающим отношениям. Ганс хочет завершить роман и отвязаться от прилипчивой девушки. Но та готова биться за свою любовь.Платформа: Premier.Задуматься о справедливостиВсе больше специалистов сегодня работает на аутсорсе, но не для каждой профессии это подходит. Действие сериала "Аутсорс" Душана Глигорова разворачивается в середине 1990-х, когда смертная казнь еще была разрешена. Костя, сотрудник тюрьмы специального назначения, должен приводить приговор в исполнение. Он решил делегировать эту обязанность другим людям при их желании. Например, дать возможность матери отомстить насильнику за смерть ее дочери. В главной роли — Иван Янковский.Платформа: Okko.Оказаться в сказкеВ сериале "Последний богатырь. Наследие" режиссера Антона Маслова главному герою франшизы Ивану уже исполнилось 50 — Виктора Хориняка "состарили" для роли. Он живет в Белогорье с супругой, воспитывает двоих дочерей. Одной из них придется вернуться в прошлое, чтобы спасти родные просторы и отца. На экране — как знакомые персонажи сказки, так и новые лица: Никита Кологривый, Виктор Сухоруков.Платформа: Start.Пережить полярную зимуСериал "Челюскин. Первые" Степана Коршунова — о легендарной истории ледокольного парохода "Челюскин". Экспедиция под руководством прославленного исследователя Отто Шмидта должна была отработать схему доставки грузов по Северному морскому пути за одну летнюю навигацию, но затея не удалась. Корабль заблокировали льды и в конце концов раздавили его. Сто четыре человека провели два месяца в условиях жестокой полярной зимы, но выжили и стали героями. Шоураннер проекта — Федор Бондарчук.Платформа: Wink.Посмеяться над приключениями авантюристовКомедия "Красная поляна" режиссера "Беспринципных" Романа Прыгунова переносит зрителей на олимпийский курорт. Сюда приезжает столичная авантюристка Саша. Устав от Москвы, она ищет новых эмоций и приключений — и находит их в лице местного начальника службы безопасности Михалыча. В обмен на освобождение он предлагает Саше работать под прикрытием — подружиться с персоналом отеля и вычислить преступников. Легкая и веселая история о любви, дружбе и простых ценностях на фоне заснеженных гор, закатов и рассветов.Платформа: "Кинопоиск".Узнать о денежных махинацияхЗвезда "Триггера" Максим Матвеев играет в сериале режиссера Игоря Твердохлебова "Чужие деньги" обнальщика — он легко и умело конвертирует безналичные деньги в кеш. Обманув влиятельных людей, главный герой вынужден скрываться: вместо себя он выставляет двойника. Они как две капли воды похожи внешне, а вот по уму — не очень. Двойник — провинциал Юрий, не отличающийся сообразительностью. Но он все равно постарается подменить гениального афериста. В криминальной драме снимались Стася Милославская, Филипп Янковский и Гоша Куценко.Платформа: "Иви".

https://ria.ru/20240902/teatr-1969577374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, что посмотреть , юлия снигирь, евгений цыганов, кинопоиск, надежда михалкова, сочи