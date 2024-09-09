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Середюк побеждает на выборах главы Кузбасса с 78,38 процента голосов - РИА Новости, 09.09.2024
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02:29 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/seredyuk-1971501424.html
Середюк побеждает на выборах главы Кузбасса с 78,38 процента голосов
Середюк побеждает на выборах главы Кузбасса с 78,38 процента голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Середюк побеждает на выборах главы Кузбасса с 78,38 процента голосов
Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,38% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T02:29
2024-09-09T02:29
политика
кемеровская область
илья середюк
единая россия
цик рф
лдпр
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,38% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Мария Городештян от ЛДПР с 7,18% голосов, третьим идет Александр Карпов от КПРФ с результатом 5,93%. На четвертом месте оказался Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,93% голосов, а на пятом - Роман Клейстер ("Новые люди") с 2,98%.
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политика, кемеровская область, илья середюк, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Кемеровская область, Илья Середюк, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Середюк побеждает на выборах главы Кузбасса с 78,38 процента голосов

Середюк победил на выборах в Кузбассе с 78,38% после обработки всех протоколов

© Фото : Администрация города КемеровоИлья Середюк
Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Администрация города Кемерово
Илья Середюк. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,38% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Мария Городештян от ЛДПР с 7,18% голосов, третьим идет Александр Карпов от КПРФ с результатом 5,93%. На четвертом месте оказался Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,93% голосов, а на пятом - Роман Клейстер ("Новые люди") с 2,98%.
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ПолитикаКемеровская областьИлья СередюкЕдиная РоссияЦИК РФЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
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